Le FEI confie 60 millions d’euros à un fonds sur la thématique des satellites

Le Fonds européen d’investissement annonce confier 60 millions d’euros au gérant allemand de capital risque Alpine Space Ventures (ASF). Le fonds dépasse ainsi 100 millions d’euros de collecte et poursuit sa levée avec un objectif de 160 millions.

Le fonds d’ASF est positionné sur la thématique de l’espace et des satellites et cible des entreprises innovantes non cotées. L’un de ses cofondateurs a été l’ingénieur en chef de la constellation de satellites Starlink de SpaceX, et 20 anciens employés de l’entreprise spatiale ont investi dans le fonds.