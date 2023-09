Le FEI apporte 40 millions d’euros à un fonds tech climatique non coté

Le Fonds européen d’investissement (FEI) apporte 40 millions d’euros au Climate tech growth equity fund levé par le gérant Blume Equity. Il rejoint une base d’investisseurs qui comprend notamment le fonds de pension suédois AP4 et la fondation Visa.

Il s’agit d’un des plus importants investissements du FEI dans un premier fonds de capital-risque positionné sur le segment «growth», c’est-à-dire qui cible les start-up les plus matures.

Le fonds de Blume investit dans des entreprises technologiques qui participent à la transition vers une économie bas-carbone et un environnement durable. Fondé par une équipe 100% féminine, le fonds intègre la durabilité dans tout son processus d’investissement, alimentant à la fois la performance financière et l’impact. Il dispose d’implantations à Amsterdam et Londres.