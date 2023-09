Le californien CalSTRS a choisi qui fera sa sélection de gérants émergents de capital risque

Le fonds de pension des enseignants de Californie, CalSTRS, annonce avoir noué un partenariat avec le gérant Sapphire Partners. Ce dernier est un spécialiste de l’investissement dans les sociétés technologiques avec plus de 11 milliards de dollars (10,2 milliards d’euros) sous gestion. Il sera chargé de la sélection de gérants «émergents», c’est-à-dire dotés d’un historique d’investissement plus court que les habituelles relations du fonds de pension. Ces fonds seront positionnés sur du capital-risque «early stage», qui cible les sociétés les plus jeunes.

Dans le cadre du partenariat, Sapphire assurera la gestion de cinq fonds de gérants «nouveaux et de prochaine génération» existants chez CalSTRS et qui représentent autour d’1,4 milliards de dollars d’actifs. Sapphire disposera également de capitaux pour poursuivre les allocations à de nouveaux gérants de capital-risque.

«L’un des objectifs de CalSTRS depuis le lancement de ce programme en 2005 est de s’associer à des gérants très divers qui représentent la démographie californienne, et nous savons qu’une plus grande diversité est un sous-produit naturel de la sélection de petits gérants émergents», a commenté dans un communiqué Christopher J. Ailman, le directeur des investissements du fonds de pension aux 320 milliards de dollars d’actifs sous gestion.