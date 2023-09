La Région Île-de-France cherche un gérant pour le Paris Region Venture Fund

Le Paris Region Venture Fund a été créé à l’initiative du Conseil Régional d’Île-de-France et de l’Union Européenne (FEDER). La Société par Actions Simplifiée (SAS) souhaite confier à une société de gestion, la création du fonds, la mise en œuvre de sa stratégie d’investissement et sa gestion administrative et comptable. Le fonds est actuellement géré par Karista.

Le titulaire gèrera un programme de 60 millions d’euros détenus par la société par actions simplifiée Paris Region Venture Fund (PRVF) et par d’éventuels d’autres actionnaires, qui prendra la forme d’un fonds professionnel de capital investissement à forme sociétale, filiale de la SAS. L’enveloppe sous gestion qui sera alloué au fonds par l’intermédiaire du PRVF résulte pour 30 millions d’euros de la souscription par la Région d’augmentations de capital, pour 20 millions du versement par tranches d’une contribution représentative du FEDER et pour 10 millions d’autres contributions publiques et/ou privées.

Cette enveloppe est dédiée à des prises de participations minoritaires dans les start-up industrielles (ou de service à l’industrie) au stade de l’amorçage, avec un projet à moyen terme d’industrialisation de leur offre et de création d’un site productif en Île-de-France et les start-up industrielles ayant atteint le stade la pré-industrialisation (phase 2) pour le financement de leur site pilote ou de leur première usine présentant un fort potentiel de création d’emplois, basées en Ile-de-France. Ces prises de participations interviendront au cours de plusieurs tours de table de manière à permettre le refinancement de certaines entreprises en portefeuille. La stratégie d’investissement du fonds devra respecter les critères de l’article 9 SFDR.

Les offres sont attendues avant le 6 novembre 2023 à 17h.

Lire l’avis ici.