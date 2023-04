La Région Aura cherche un gérant pour son fonds de coinvestissement de 50 millions d’euros

La Région Auvergne Rhône Alpes lance un appel d’offres pour choisir un intermédiaire financier chargé de la mise en oeuvre du Fonds de coinvestissement Auvergne Rhône Alpes, cofinancé par l’Union européenne. Le fonds est doté de 50 millions d’euros.

La stratégie d’investissement du Fonds sera finalisée ultérieurement et pourra comprendre notamment les éléments suivants :

- Le financement en fonds propres des start-up en phase d’amorçage, avec des tickets d’investissement compris entre 200 000 euros et 1 million d’euros hors taxes et plus globalement le capital-risque avec deux priorités :

- Le financement de l’amorçage des start-up deep tech c’est-à-dire les jeunes sociétés développant un produit issu des travaux de recherche, et le financement de la phase de pré-industrialisation des start-up.

- Le financement du petit capital-développement pour des tickets inférieurs à 1 million d’euros hors taxes.

Les prises de participation seront effectuées sous forme de :

- Actions ;

- Obligations diverses, notamment remboursables en actions, convertibles et simples ;

- Opérations en compte-courant ;

- Prêts participatifs.

Le Fonds devra intervenir auprès d’entreprises dont le siège principal est situé dans la région administrative Auvergne-Rhône-Alpes ou ayant un établissement secondaire dans cette même région.

Le Fonds sera classifié article 8 selon la réglementation européenne SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) et devra ainsi promouvoir des caractéristiques environnementales ou sociales, et investir dans des sociétés qui pratiquent des principes de bonne gouvernance.

L’intermédiaire financier pourra choisir de proposer une classification Article 9, poursuivant un objectif d’investissement durable. Pour cela, il devra présenter de manière claire et préciser la méthodologie et les critères pour cette classification.

Les offres sont attendues avant le 2 mai 2023 à 12h.

Lire l’avis ici.