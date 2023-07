La CDC et l’AFD vont apporter 300 millions d’euros à un gérant d’infrastructures renouvelables

La Caisse des dépôts (CDC) et l’Agence française de développement (AFD) réaffirment leur soutien à Stoa, fonds à impact spécialisé dans le financement d’infrastructures durables et résilientes en prévoyant de renforcer son capital de 300 millions d’euros.

Stoa, créée en 2017 et dotée de 600 millions d’euros par la CDC et l’AFD, a réalisé un premier cycle d’investissements avec 15 opérations d’investissements en fonds propres, dont 54% en Afrique. Ces investissements ont été principalement réalisés dans le secteur des énergies renouvelables, mais également dans les transports et les télécommunications, avec un impact significatif en faveur des Objectifs de développement durable (ODD) définis par l’ONU.

«Nous sommes fiers de cette contribution de la CDC au développement d’infrastructures durables au service de la transformation écologique, et au développement de groupes français à l’international», a déclaré Eric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts.