La Cavamac recherche plusieurs gérants obligataires pour leur confier 475 millions d’euros

La caisse de retraite des agents généraux d’assurance, la Cavamac, lance un appel d’offres qui a pour objet la gestion d’une partie des réserves des régimes obligatoires de sécurité sociale dont elle est en charge, placées en obligations euro.

La consultation a donc pour objet de sélectionner respectivement pour chacun des lot 1 et lot 2, 4 et 3 gestionnaires, chacun d’eux étant ainsi titulaire d’un mandat de gestion (dont un dit mandat «standby»), qui assureront la reprise et la gestion de 3 et 2 OPC de droit français sous la forme de FIVG «dédiés» à la Cavamac et destinés quasi exclusivement à la caisse :

Lot n° 1 : Obligation aggregate euro

Le montant global envisagé pour l’ensemble des mandats est d’environ 330 millions d’euros. Ce montant pourra évoluer en augmentation ou en diminution au cours du mandat.

Lot n° 2 : Obligation haut rendement euro

Le montant global envisagé pour l’ensemble des mandats est d’environ 145 millions d’euros. Ce montant pourra évoluer en augmentation ou en diminution au cours du mandat.

Le contrat est un accord-cadre donnant lieu à l'émission de bons de commandes, sans montant minimum mais avec un maximum de 4.427.271 euros.

Les offres sont attendues avant le 28/09/2023 à 14h00.

