La Banque des territoires met 18 millions d’euros dans un fonds de non coté «evergreen»

La Banque des territoires, filiale de la Caisse des dépôts, investit 18 millions d’euros dans Evergreen Geneo Capital. Il s’agit d’un fonds de capital investissement «perpétuel» de 99 ans à capital variable qui finance des entreprises non cotées à impact positif pour accompagner les transformations écologique et sociale des territoires. La Banque des territoires investit à travers une augmentation de capital de la société d’investissement. Elle rejoint d’autres souscripteurs institutionnels que sont Covéa, MASCF et Société Générale ainsi que des family offices et des holdings d’entrepreneurs.

«La Banque des territoires a pu analyser les 18 sociétés déjà en portefeuille et valider que notre stratégie délivre un impact social, environnemental et territorial avec un accent mis sur la création d’emploi et la transition vers des modèles d’affaires plus durables», explique Fanny Letier, cofondatrice de Geneo.

A lire aussi:

Le fonds lancé en 2019 dispose désormais de 325 millions d’euros. La société de gestion a mis en place un dispositif de partage de la valeur grâce à la création d’un fonds de dotation philanthropique qui soutient des causes qui se trouvent en phase avec les priorités stratégiques de la Banque des Territoires. Le fonds de dotation reçoit un tiers du «carried interest» des gérants, soit environ 7% de la valeur créée par le véhicule d’investissement. Geneo a prévu de commencer à verser un dividende lorsque le fonds sera totalement investi et aura dépassé cinq ans d’existence, normalement à partir de 2024.