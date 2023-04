Groupama va allouer 100 millions d’euros au programme Tibi 2

Les contours de Tibi 2 commencent à se préciser. Lors du Forum des investisseurs institutionnels organisé le 13 avril par l’Agefi, Régis Gaisnon, senior investment manager chez Groupama, a annoncé qu’il prévoyait d’allouer plus de 100 millions d’euros au nouveau volet du programme Tibi en faveur de l’investissement dans les sociétés technologiques. L’assureur avait déjà participé au premier programme Tibi qui adoube des fonds cotés ou non cotés et y a finalement investi davantage que ce qu’il s’était engagé à faire.

A lire aussi:

L’objectif de «Tibi 2» consiste à orienter 6 milliards d’euros d’investissement institutionnel vers les fonds qui répondent au cahier des charges. Ces derniers ne sont pas encore tamponnés, mais Groupama devrait favoriser les têtes connues :

«Il y aura une prime aux équipes bien installées, qui ont démontré leur capacité à construire des portefeuilles résilients, on a déjà les idées assez claires sur comment accompagner le programme», explique l’investisseur qui devrait préférer les équipes chez qui il a déjà investi. Il ajoute que les investisseurs institutionnels sont généralement moins friands d’équipes qui viennent de se lancer, et qu’il lui arrive de soutenir des gérants émergents, mais qui ont déjà un «track record», un historique d’investissement solide.

Interrogé sur la taille du programme, il estime que celle de 6 milliards d’euros est «bien calibrée» car le programme «met sous pression la capacité des investisseurs à prendre des engagements toujours plus grands». Enfin, Régis Gaisnon voit d’un bon œil l’élargissement vers des segments avant le stade du «growth», c’est-à-dire vers les fonds qui financent des start-up un peu moins matures que dans le premier programme, ainsi que l’extension à de nouvelles thématiques. L’allongement de la période de sélection de fonds de 3 à 4 ans le satisfait aussi.

Il suit aussi d’autres initiatives complémentaires, comme celle du fonds de fonds paneuropéen de souveraineté numérique porté par Alain Godard, qui prévoit de lever jusqu’à 5 milliards d’euros auprès d’investisseurs institutionnels : «le moment venu, nous regarderons d’éventuelles complémentarités dans notre bilan avec le fonds de souveraineté numérique européen», anticipe-t-il. En attendant les contributions du privé, le fonds paneuropéen se concentre sur la levée d’une première tranche de 5 milliards auprès des institutions publiques européennes.