Deux fonds de pension britanniques abondent un fonds immobilier à impact

Greater Manchester Pension Fund et South Yorkshire Pensions Authority rejoignent le fonds de pension de London Borough of Newham parmi les souscripteurs du fonds Cheyne Impact Real Estate. Les fonds de pension locaux ont choisi un véhicule spécialisé dans les actifs résidentiels de haute qualité, utilisables à la fois pour des besoins généraux ou spécifiques. Une proportion significative des actifs est disponible à loyer modéré pour les bas salaires et les travailleurs essentiels. Le fonds se déploiera au Royaume-Uni.