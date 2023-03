CNP et MGEN participent avec des banques à la levée de 200 millions d’euros d’un VC français

Les banques BNP Paribas, Bpifrance et Bred Banque Populaire, les assureurs CNP Assurances et MGEN, le Fonds européen d’investissement, Swen Capital Partners et des family offices ont confié collectivement 200 millions d’euros au gérant de capital risque français Elaia pour son fonds DV4.

Le fonds investit au capital d’entreprises entre le stade de pré-amorçage et la série B. Les cibles sont principalement françaises, mais une poche allant jusqu’à 40% du fonds sera consacrée à l’international. L’investisseur va rechercher pour ce véhicule des start-up qui s’adressent à une clientèle professionnelle, notamment dans les domaines de la cybersécurité, les infrastructures de cloud, les sciences de la vie numériques, les fintech et les assurtech.