Bouygues choisit Isai pour un fonds de financement des start-up de la construction

Le groupe de BTP Bouygues lance un fonds d’investissement dédié aux start-up du secteur de la construction, des infrastructures de transport et des énergies, et de l’immobilier, rapporte Les Echos. Doté de 80 millions d’euros, il sera géré par le fonds de capital-risque français Isai, qui a investi lui-même entre 1% et 2%.

Le véhicule, baptisé Isai Build Venture, ciblera les jeunes pousses entre le stade d’amorçage et la série C. La priorité ira aux séries A et B ainsi qu’aux entreprises situées en Europe et aux Etats-Unis, même si le fonds peut potentiellement aller n’importe où dans le monde.

Sans faire de tour de table, les tickets devraient varier entre 500.000 euros et 5 millions d’euros.