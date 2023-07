AP7 inaugure le fonds ouvert d’un gérant de private equity avec 875 millions de dollars

Le fonds de pension suédois public par défaut AP7 a confié 875 millions de dollars (800 millions d’euros) à un fonds ouvert géré par HarbourVest, ont annoncé les deux parties dans un communiqué. Le fonds de pension se place comme investisseur pilier de ce fonds de capital investissement «perpétuel» qui investira en secondaire et co-investissement direct dans les entreprises, et rappelle être en relation depuis 20 ans avec le gérant. Le véhicule est conçu pour être proposé à des investisseurs institutionnels non américains et des particuliers fortunés. AP7 dispose de 1.000 milliards de couronnes suédoises (84,7 milliards d’euros) d’actifs sous gestion.

