A contre-courant, CalSTRS cherche des gérants d’actions chinoises

Dans un climat de méfiance des investisseurs nord-américains envers la Chine, un institutionnel se démarque. Le fonds de pension des enseignants de Californie, CalSTRS, avance dans son processus de sélection de gérants spécialisés dans les actions chinoises. Il avait lancé sa recherche en aout 2022 dans l’optique de créer une nouvelle catégorie dédiée aux investissements chinois en actions dans son portefeuille pour chercher davantage de diversification alors que l’allocation des investisseurs institutionnels américains à la Chine stagnait depuis plusieurs années à cause de tensions géopolitiques.

Le fonds a déclaré à Reuters qu’il avait présélectionné 19 gérants spécialisés, sans dévoiler leur nom. «L’inclusion dans cette liste ne garantit pas d’obtenir une allocation», a précisé CalSTRS à l’agence. Le fonds de pension ajoute que la taille des mandats sera décidée en fonction de divers facteurs comme ses besoins et l’attractivité du marché chinois. A l’époque du lancement de l’appel à candidatures, il disposait d’environ 3,7 milliards de dollars d’actions chinoises à travers divers canaux mais sans gérant dédié à cette zone géographique. Pour comparaison, son portefeuille atteignait 309,3 milliards de dollars au 31 mai 2023.

CalSTRS a expliqué qu’un gérant spécialisé pourrait apporter «une expertise plus spécifique» sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance du marché chinois par rapport à celle en vigueur sur les marchés émergents en général. L’appel d’offres prévoyait de mettre en œuvre trois stratégies ciblant la Chine, dont deux consacrées à des actions de la Chine élargie et de la Chine continentale et une troisième conçue pour se confronter à l’indice MSCI China. Aucune date n’a été communiquée pour révéler les gérants retenus.