28 investisseurs institutionnels réinjectent 7 milliards d’euros dans les fonds Tibi

Vingt-huit investisseurs institutionnels se sont engagés, lundi 26 juin au ministère de l’Economie et des Finances, à investir ensemble près de 7 milliards d’euros dans les prochains ou les actuels fonds d’investissement « Tibi » dédiés aux entreprises françaises technologiques. Des nouveaux fonds pourront être labellisés entre 2023 et 2026.

Parmi les investisseurs, on retrouve les premiers contributeurs engagés depuis 2019, c’est-à-dire, AG2R La Mondiale, Allianz, Arkéa, Aéma, Assurances du Crédit Mutuel, AXA, BNP Cardif, BPCE, Crédit Agricole Assurances, CDC, CNP Assurances, Covéa, EDF, l’ERAFP, le FRR, Generali, Groupama, Maif, Matmut, SGPI, Société Générale Assurances et l’UMR. Six nouveaux investisseurs rejoignent l’initiative : HSBC Assurances, Le Conservateur, Mutuelle de Poitiers, Orano, SMA BTP et Swiss Life.

La première collecte avait permis de mobiliser 6 milliards d’euros entre 2020 et 2022, et 18 milliards au total avec l’ensemble des co-investissements à fin 2022 Les fonds sont investis dans le « late stage non coté », et « la global tech cotée ». La deuxième phase ajoute « l’early stage non coté » comme nouvelle poche de financement.

« Nous ne gagnerons pas la bataille de la réindustrialisation et de la décarbonation, sans maitriser les technologies de demain. L’initiative Tibi nous permet de mobiliser l’épargne privée au service de cette ambition. Avec la signature de cette phase 2 de l’initiative, nous franchirons un nouveau cap, alors que la France est devenue le premier écosystème d’entreprises technologiques de l’Union européenne », a déclaré Bruno Le Maire, ministre de l’Economie.