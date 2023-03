Une Française du fonds souverain d’Abu Dhabi rejoint l’équipe de trading de la Fed de New York

Claire Husson-Citanna, jusqu’ici gérante obligataire pour les marchés émergents chez Abu Dhabi Investment Authority (Adia), va rejoindre l'équipe trading et marchés internationaux de la Réserve fédérale de New York, selon un post LinkedIn de l’intéressée. Cela recouvre entre autres les taux et les devises.

Elle travaillait pour Adia depuis 2018. Auparavant, elle a été gérante obligataire sur la même zone chez Wellington Management (2014-2017) et Franklin Templeton (2005-2014). Elle a commencé sa carrière dans l’audit chez PwC en 2000.