Un nouveau président chez Groupama

François Schmitt est élu président de Groupama Assurances Mutuelles, l’organe centrale du groupe qui coordonne la stratégie avec les Caisses régionales. Il succède à Jean-Yves Dagès, qui occupait cette fonction depuis 2012. «Après dix années qui ont permis le redressement et la remutualisation du Groupe, sous la présidence de Jean-Yves Dagès, François Schmitt prend le relais pour relever les nombreux défis auxquels Groupama est aujourd’hui confronté», déclare Thierry Martel, directeur général de Groupama.

Polyculteur et éleveur en Moselle, François Schmitt est président de la caisse régionale Groupama Grand Est et administrateur de Groupama depuis 2008. Depuis 2018, il était président délégué du conseil d’orientation mutualiste de Groupama Assurances Mutuelles, membre du comité d’audit et des risques et président du conseil d’administration de GAN Patrimoine.

Président de la commission agriculture et ruralité, il représentait à ce titre Groupama au sein du conseil de l’agriculture française, ainsi qu’au præsidium du comité des organisations professionnelles agricoles de l’Union européenne (COPA).