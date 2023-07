Tibi 2 : Des nouveautés ravivent le dispositif

Tibi 2 fait le plein auprès des investisseurs institutionnels. Au total, 28 assureurs, contre 24 pour le premier volet, s’engagent à allouer 7 milliards d’euros, entre 2023 et 2026, vers les sociétés technologiques, cotées ou non, avec un biais français. Le programme, porté par le ministère de l’Economie et l’économiste Philippe Tibi, rencontre un vrai succès. CNP Assurances met ainsi un milliard d’euros sur la table. « C’est un projet qui fait sens, en direction de l’industrie française, de la tech et de la transition écologique », soutient Laurent Deborde, directeur des investissements du groupe mutualiste Aéma. Le premier volet avait déjà permis de flécher 6 milliards d’euros vers les fonds de capital croissance et de global tech, entre 2020 et 2022.

L'« earlystage » fait son entrée

Le nouvel épisode s’annonce plus jeune et plus étendu. Le tampon « Tibi » peut désormais être apposé à des fonds ciblant des start-up en early stage non cotées. Il s’ajoute aux volets existants late stage et tech cotée, les contingents les plus matures. « Nous pouvons investir sur toute la chaîne de la tech. Beaucoup de fonds ne passaient pas dans Tibi 1. L’earlystage permet de soutenir le vivier des jeunes start-up françaises et de créer un écosystème national », apprécie Philippe Rey, directeur financier de l’UMR, qui a apporté 40 millions d’euros. Le processus de labellisation des fonds continue d’être apprécié. Il réduit la prise de risques pour des investisseurs parfois frileux, habitués à l’obligataire. « Nous partageons nos avis sur les fonds, cela réduit les coûts de due diligence. Nous ne sommes pas concurrents sur ces programmes », souligne Laurent Deborde. Les investisseurs institutionnels peuvent échanger avec les gérants et les entrepreneurs, avoir un regard sur les innovations de demain. « L’initiative Tibi 2 prévoit l’élargissement de l’univers éligible à des secteurs de niche comme la deeptech qui va toucher à la cybersécurité et à l’intelligence artificielle, et au financement de sociétés à des stades de maturité moins élevés », ajoute Boutros Thiery, directeur des solutions d’investissement France chez Mercer.

Tibi 2 est bien calibré pour les investisseurs de long terme. Swiss Life France prévoit ainsi d’investir, à travers son Fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS), les « fonds de pension à la française » qui offrent un traitement réduit en solvabilité pour les actifs de long terme. « Nous voyons positivement la possibilité de permettre aux épargnants français d’investir sur le tissu économique local. C’est pourquoi nous logeons ces investissements dans notre FRPS qui porte l’épargne retraite », explique Denis Lehman, directeur de la gestion d’actifs valeurs mobilières de Swiss Life Asset Managers.

Axa France rempile aussi dans le programme Tibi pour financer l’économie réelle et pour proposer les fonds à ses clients particuliers. « Nous voulons accélérer le développement des actifs réels dans des contrats en unités de compte qui représentent déjà 6 milliards d’euros chez Axa France, affirme Matthieu Bonte, directeur des investissements. Nous sommes convaincus de l’intérêt pour nos clients de bénéficier des atouts de toutes les dimensions de l’alternatif, qu’il s’agisse de l’immobilier, l’infrastructure, le private equity et la dette privée. » L’assureur y trouve aussi de l’intérêt pour ses gérants d’actifs maison, Axa IM Alts, Axa Venture Partner, son bras armé sur la tech, et Axa IM Prime, qui sera chargé de la sélection de fonds tiers. Pour Tibi 1, Axa France avait sélectionné des fonds gérés par Capza (dont Axa est actionnaire majoritaire), Infravia et Jeito.

Signature de l’engagement des investisseurs institutionnels dans le programme Tibi2. -

Les fonds Tibi 2 donneront la priorité à la décarbonation de l’économie, en lien avec le plan Industrie verte. « Un nouveau cahier des charges d’investissement responsable est établi, intégrant la notion de préservation de la biodiversité. Les fonds devront porter de l’engagement et préparer des reportings. C’est assez nouveau dans la tech où les fonds sont souvent classés article 6. Cela va inciter les gérants à affiner leur sélection de titres », remarque Léovic Lecluze, directeur des investissements de Matmut.

Près de 60 sociétés de gestion se sont déjà portées candidates à Tibi 2. Le comité de labellisation a donc décidé de resserrer les contraintes : il faudra justifier de trois « parrains » parmi les membres du comité pour déposer son dossier.

Timing

Les investisseurs vont soutenir les entreprises françaises dans un contexte plus difficile. Après des années de hausse, les valorisations des sous-jacents se sont tassées. Les assureurs reviennent à plus de prudence. « Les poches de private equity ont mécaniquement augmenté en poids comparativement aux allocations cotées, et les allocations au segment growth sont encore trop récentes pour être analysées en termes de performance », affirme Boutros Thiery. La hausse des taux rend aussi le marché moins porteur et favorise un rééquilibrage vers l’obligataire. « Après avoir été en surexposition tactique pendant des années sur une classe d’actifs qui a surperformé, nous avons dû réduire un peu le private equity pour revenir progressivement vers notre allocation cible », rapporte Philippe Rey pour l’UMR. Dans sa poche de private equity qui représente 5 % des encours totaux, les investissements dans la tech pèsent 20 %. EDF revient dans la phase 2, après avoir déployé plus de 100 millions d’euros dans la phase 1, uniquement sur des fonds aux sous-jacents cotés, dans une logique de recherche de fonds mondiaux créateurs d’alpha.

A la Matmut, la baisse des valeurs tech en 2022 a offert le bon moment pour sélectionner des fonds dans le coté. Pour Tibi 1, la mutuelle s’était engagée à hauteur de 90 millions d’euros, en surpondérant le non-coté. Pour Tibi 2, elle va répartir ses 40 millions à parts égales entre les fonds du coté et du non-coté afin de conserver de la liquidité pour sa gestion de trésorerie. En revanche, la proportion de la poche actions consacrée au programme augmente à 5 %. La Matmut apprécie aussi la création d’emplois dans les sociétés de gestion. « Selon le Trésor, 320 recrutements ont été réalisés en France dans les fonds labellisés, dont 175 de niveau senior. Cela correspond à une augmentation de l’ordre de 40 % des équipes de gestion. Enfin, la mission Tibi estime que l’initiative a fait gagner un millésime (trois à quatre ans) aux fonds labellisés. »

Pour connaître les heureux fonds labellisés, il faudra encore patienter. Le comité commencera à analyser les candidatures à partir de fin juillet.