Temasek a souffert dans la tech, la santé et les paiements

Temasek, le fonds d’investissement détenu par la cité-Etat de Singapour (qui n’a pas le statut de fonds souverain) affiche un rendement total pour l’actionnaire dans le rouge à -5%, sur un an à fin mars 2023, pour un portefeuille de 383 milliards de dollars singapouriens (264 milliards d’euros) contre 403 milliards de dollars singapouriens en 2022. Le rendement (en dollars singapouriens) atteint 8% sur trois ans et 6% sur 10 ans. Il comprend la totalité des dividendes distribués à l’actionnaire, après déduction de tout apport de celui-ci.

Le portefeuille d’entreprises singapouriennes (Singapore Airlines, fusion de Sembcorp Marine et de Keppel dans les renouvelables, SATS dans le fret aérien, Olam dans le négoce de matières premières agricoles) a été « résilient » alors que les investissements directs étrangers ont souffert des hausses de taux d’intérêt, surtout dans les technologies, la santé et les paiements. Le Singapourien n'évoque pas ses pertes liées à la chute de la plateforme d’échange de cryptoactifs FTX. Elles s'élèvent pourtant à 275 millions de dollars (265,2 millions d’euros).

Dans le segment des Services Financiers (en baisse), Temasek a investi dans Blackstone et TPG, deux gestionnaires mondiaux d’actifs alternatifs, et réalisé un investissement complémentaire dans iCapital, une néo-banque d’affaires numérique qui facilite l’accès aux investissements alternatifs. Dans les secteurs de la technologie et de la consommation, il a soutenu des start-ups telles que Trigo, V7, Internet Brands, ou Zomato.

« Nous avons ralenti notre rythme d’investissement en adoptant une approche prudente dans un contexte d’incertitudes au niveau mondial. Nous avons également observé un ralentissement des transactions à l'échelle mondiale en raison du resserrement des liquidités. Au cours de l’année, Temasek a investi 31 milliards de dollars singapouriens et réalisé 27 milliards de dollars singapouriens de cessions, soit un investissement net de 4 milliards de dollars singapouriens », relève la société d’investissement.



Ouverture du bureau parisien

Temasek maintient l’ouverture de son prochain bureau à Paris « pour étendre notre empreinte dans les régions qui nous semblent être propices à une allocation importante de capital ». Le nouveau bureau parisien viendra appuyer ceux de Londres et de Bruxelles « en vue de renforcer le réseau mondial de Temasek et d’accroître notre vivier de talents en Europe et en particulier au sein de l’Union européenne, ainsi que d’améliorer notre accès aux régions du Moyen-Orient et de l’Afrique ». Le portefeuille demeure exposé à l’Asie pour 63 % des actifs sous-jacents. Ses trois plus grands marchés sont constitués de Singapour (28 %), de la Chine (22 %) et des Amériques (21 %).

En Chine, le fonds mise sur les nouveaux modes de consommation et de l’innovation. Parmi ces entreprises figurent Koutech, une société de robotique micro-chirurgicale, Shanghai Friendess Electronic Technology, un fournisseur de systèmes de contrôle de découpe au laser, et Yum China, un opérateur de restauration rapide.

En Amérique du Nord, il a réalisé de nouveaux investissements dans Stripe, une infrastructure de paiement pour les entreprises d’e-commerce, et dans Kaseya, un fournisseur de logiciels de gestion et de sécurité informatique, pour leur permettre de financer l’acquisition de Datto, un fournisseur de solutions logicielles de sécurité basée dans le Cloud. En Europe, Temasek a investi dans Element Materials Technology (services de tests et certifications) et dans EuroGroup Laminations, un fabricant de composants pour moteurs électriques.

