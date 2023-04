Relyens parvient à maintenir un rendement de 2% de ses actifs en 2022

Le groupe a plutôt bien passé les secousses de 2022. Relyens, acteur de la protection sociale des acteurs du soin et des territoires, annonce «une année que l’on estime de grande qualité sur le plan des performances, tous les voyants sont au vert», selon son directeur général Dominique Godet. En assurance, son chiffre d’affaires a atteint 515 millions d’euros à la fin de 2022 sur un total de 581,4 millions, la différence provenant des activités de courtage et de services.

L’assureur spécialiste des risques longs disposait à la fin du dernier exercice d’un peu plus de 2 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Il en a tiré un résultat financier de 74,8 milliards d’euros, en repli sur un an. Le rendement des actifs s’établit à environ 2% pour l’année 2022.

Le dirigeant évoque une poche obligataire sous pression, qui n’a pas eu la capacité de dégager des plus-values et est désormais en portage. Peu investi en actions, le groupe se félicite toutefois d’avoir constitué un portefeuille immobilier assez significatif proportionnellement à ses actifs, qui fonctionne bien et procure un rendement élévé. C’est d’ailleurs une cession d’immeuble de placement lyonnais effectuée en 2022 qui a permis de muscler le résultat financier avec une plus-value de l’ordre d’une trentaine de millions d’euros.

De plus, Relyens a bénéficié de son engagement depuis déjà un moment en private equity, en particulier via sa structure Relyens Innovation Santé dotée d’une quarantaine de millions d’euros. Un «beau succès», selon le directeur général.