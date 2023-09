Prévoir-Vie cède un immeuble parisien à un fonds value-add

Prévoir-Vie se déleste d’une partie de son patrimoine immobilier. L’assureur cède pour un montant non communiqué un immeuble situé au 6-6bis rue Laferrière à Paris dans le 9e arrondissement. Il s’agit d’un ensemble immobilier mixte comprenant 60% de bureaux, 40% d’habitations et des parkings, détenu en pleine propriété. Il offre une surface de plancher totale de près de 3.500 mètres carrés en superstructure sur cinq niveaux de sous-sol (300 places de parking sur 7.500 m2).

«Prévoir-Vie est une compagnie d’assurance-vie fondée en 1910 qui réalise peu d’arbitrage sur son patrimoine immobilier en cohérence avec sa politique de détention à long terme de ses actifs de placement, ainsi nous nous réjouissons d’avoir accordé notre confiance à Abenex pour que cette opération puisse se transformer en une belle opportunité pour chacun d’entre nous», commente l’assureur dans un communiqué.

Le bien est acquis par le fonds immobilier labellisé ISR, Abenex Value I, qui développe une stratégie «value-add». L’actif, construit en 1994 et jamais restructuré depuis, fera l’objet d’un programme de repositionnement lui permettant de répondre aux nouveaux standards du marché tant d’un point de vue énergétique et technique que de l’expérience utilisateurs et des usages.

