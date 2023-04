Plus de 430 milliards d’euros se sont évaporés des placements des assureurs en France en 2022

L’année 2022 a particulièrement allégé les portefeuille des assureurs. La Banque de France a publié une forte baisse de 438 milliards d’euros de la valeur cumulée des placements financiers des assureurs en France pour l’année dernière, pour finir par s’établir à 2.369 milliards d’euros d’actifs.

La diminution résulte d’abord d’une importante baisse des prix des actifs de 328 milliards d’euros sur 2022 mais aussi d’importants flux nets annuels négatifs de 109 milliards sur 2022. En corrigeant des cessions d’actifs effectuées dans le cadre de la création de 12 nouveaux Organismes de Retraite Professionnelle Supplémentaire en cours d’année pour 117 milliards, les flux nets de placements des assureurs atteignent seulement 9 milliards d’euros.

Les créances à long terme sont les plus touchées

En 2022, les effets négatifs de valorisations des placements proviennent principalement des titres de créance à long terme, en lien avec la remontée des taux longs : + 292 points de base de l’OAT 10 ans sur l’année. Cette remontée affecte aussi les valorisations des fonds obligations de -15 milliards d’euros sur l’année et des fonds mixtes (- 27 milliards) au sein des fonds non monétaires (- 79 milliards). Les valorisations des fonds actions et des actions cotées diminuent aussi fortement en lien avec le recul des marchés actions de 9 % pour le CAC 40 sur l’année.

Les flux nets annuels négatifs concernent la plupart des catégories d’instruments, à l’exception principalement des actions non cotées qui enregistrent une hausse de 9 milliards et des prêts qui gagnent 15 milliards - dont 5 milliards de prêts intra-groupe. Les titres de créance à long terme enregistrent les ventes nettes les plus en baisse avec 95 milliards d’euros de flux négatif.

Si l’on exclut l’effet des cessions aux ORPS cependant, les assureurs se révèlent acquéreurs nets d’Organismes de Placement Collectifs (OPC) non monétaires avec 26 milliards d’euros et de titres de capital pour 9 milliards au détriment principalement des titres de créances à long terme et des OPC monétaires.

