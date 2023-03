Ontario Teachers’ impressionne avec un rendement de 4% en 2022

Les enseignants de l’Ontario peuvent se rassurer : leur régime de retraite est financé à 100% pour la dixième année consécutive. Le régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (Ontario Teachers’ en anglais) affiche un rendement annuel de 4% pour 2022, surpassant le rendement de son indice de référence de 2,3 %. Depuis sa création, le rendement annuel atteint 9,5%. L’actif net a atteint 247,2 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2022 (171,2 milliards d’euros). Le fonds annonce se fixer l’objectif d’atteindre 300 milliards de dollars d’ici 2030.

«Notre portefeuille diversifié a démontré sa résilience en 2022 grâce aux excellents rendements de nos actifs dans les infrastructures, dans les placements sensibles à l’inflation et dans les titres de sociétés fermées», a déclaré Ziad Hindo, chef des placements, dans le communiqué de présentation des résultats. Il a ajouté que les changements apportés au portefeuille au cours des dernières années ont permis de relever bon nombre des défis liés à une forte inflation. Les actifs liés à l’inflation, comme les marchandises, les ressources naturelles (principalement des investissements en production agricole) et les infrastructures, ont tous obtenu un bon rendement au cours de la dernière année.

Sur-place pour les émissions

Ontario Teachers’ est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 mais 2022 n’a pas vu baisser les émissions de son portefeuille par rapport à 2021 : «Le volume d’émissions de carbone du portefeuille est demeuré inchangé entre 2021 et 2022 en raison d’une augmentation de la valeur marchande et des émissions absolues qui créent son empreinte carbone», indique-t-il dans la présentation de ses résultats. Le régime s’est pourtant fixé des cibles provisoires «inégalées dans le secteur» afin de réduire le volume d’émissions de carbone de son portefeuille de 45 % d’ici 2025 et de 67 % d’ici 2030, par rapport au niveau de référence de 2019.

Il a en revanche fait le plein d’actifs «verts» en 2022 avec 3 milliards de dollars canadiens d’actifs. Cela porte le total de sa part verte à 34 milliards de dollars.

