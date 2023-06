Oman va se doter d’un nouveau fonds souverain

Encore un nouveau venu parmi les fonds souverains. Le sultanat d’Oman vient d’annoncer la création de son Future Fund, un fonds souverain qui devrait être doté de 2 milliards de rials omanais (4,8 milliards d’euros).

Le fonds investira «avec le but d’améliorer l’activité économique et d’encourager le secteur privé à conclure des partenariats ou à financer des projets d’investissement viables dans les secteurs de diversification économique ciblés par la Vision 2040 d’Oman», détaillent les officiels. Une fraction du fonds sera consacrée à l’investissement dans les entreprises locales de petite et moyenne taille.

«Le lancement du Future Fund par Sa Majesté le sultan est un grand pas en avant, ainsi qu’un signal envers la communauté locale et internationale de l’investissement pour lui annoncer qu’Oman est prêt à leur offrir une destination sûre et durable pour leurs investissements», a déclaré Qais Al Youssef, ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion de l’investissement.

Oman dispose déjà d’un fonds souverain, l’Oman Investment Authority, héritière de son fonds alimenté par les revenus pétroliers et qui dispose de l’équivalent de 42 milliards de dollars sous gestion, selon le conseil spécialisé Global SWF. Son président, Abdusalam Al Murshidi, estime que la mise en place du Future Fund va contribuer à stimuler le système d’investissement du Sultanat.