Nature Action 100 publie les attentes des investisseurs pour éviter les pertes de biodiversité

Les entreprises qui pèsent le plus sur la biodiversité vont se trouver en ligne de mire. La coalition Nature Action 100, lancée lors de la dernière COP 15 Biodiversité à Montréal en décembre 2022, vient de publier son premier cadre d’action. Elle fonctionne sur le même modèle que Climate Action 100+ qui cible les entreprises et secteurs les plus émetteurs de carbone pour que leurs actionnaires les interpellent via l’engagement actionnarial.

Pour la version Nature, les investisseurs du groupe de lancement révèlent leurs attentes qui permettront de mesurer l’évolution des pratiques des entreprises envers la perte de biodiversité et la restauration des milieux naturels. Ils souhaitent que les sociétés s’engagent publiquement à minimiser leurs contributions aux mécanismes clés de la perte de nature et à conserver et restaurer les écosystèmes, dans leurs opérations comme dans leurs chaînes de valeur. Ils attendent que les émetteurs mesurent et publient leurs dépendances à la nature avec les impacts, risques et opportunités que cela représente. La mesure doit être accompagnée de cibles de réduction de ces dépendances précises dans le temps, contextualisées et fondées sur la science. Les entreprises sont invitées à développer un plan spécifique au sujet à l’échelle de toute leur organisation pour atteindre leurs cibles. La réalisation du plan doit être surveillée par le conseil d’administration avec une publication des rôles des dirigeants chargés des mesures et de la gestion des dépendances à la nature. Enfin, les investisseurs souhaitent que les entreprises engagent le dialogue avec des tiers tels que des associations, des législateurs et toutes autres parties prenantes qui pourraient les aider à atteindre leurs cibles.

Des secteurs prioritaires

La méthode proposée reste analogue à celles préconisées pour décarboner les portefeuilles, mais les secteurs prioritaires lui sont spécifiques. Nature Action 100 estime que les secteurs d’importance systémique pour inverser la perte de nature et de biodiversité d’ici à 2030 sont la pharmacie et les biotechnologies, l’industrie chimique dont les produits phytosanitaires, les produits ménagers et d’hygiène, les biens de grande consommation y compris diffusés en e-commerce, l’agroalimentaire, la restauration, la foresterie et la production de papier et enfin l’industrie minière et la métallurgie. Les secteurs ont été choisis car ils rassemblent les plus larges effets sur la perte d’habitat, la surexploitation des ressources, la pollution du sol, de l’eau et la production de déchets solides.

Le groupe de fondateurs inclut Axa Investment Management, Columbia Threadneedle Investments, BNP Paribas Asset Management, Church Commissioners for England, Domini Impact Investments, Federated Hermes Limited, Karner Blue Capital, Robeco, Storebrand Asset Management et Christian Brothers Investment Services. L’administration et l’animation de Nature Action 100 sont assurées par l’Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) et l’association américaine à but non lucratif Ceres, et les aspects techniques sont pilotés par la fondation Finance for biodiversity et Planet Tracker.

Une liste des entreprises à cibler en priorité sera publiée avant la fin de l’année.

