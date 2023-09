Mathilde Lerosier est nommée déléguée générale de la fondation d’entreprise AG2R la Mondiale

Mathilde Lerosier rejoint le groupe AG2R La Mondiale en qualité de déléguée générale de la Fondation d’entreprise. À ce titre, elle est membre du comité des managers de direction et exerce ses fonctions sous la responsabilité de François Rubichon, secrétaire général, membre du comité de direction groupe.

Mathilde Lerosier, 40 ans, est titulaire d’un Master de science politique de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne après un cursus suivi à Paris et à New York University. Elle dispose de plus de 15 ans d’expérience dans les domaines du mécénat et de la philanthropie.

Elle débute sa carrière en 2007 en tant que chargée de communication d’Editis avant de devenir chargée de mécénat au sein de la Fondation Orange en 2008. En 2009, elle est nommée responsable du mécénat du Palais de la découverte à Paris. Mathilde Lerosier intègre ensuite la Fondation de France pour accompagner, pendant près de 10 ans, les fondations abritées qui agissent dans les domaines de l’éducation et/ou de la jeunesse et pour porter le programme «Déclics jeunes». De 2019 à 2020, elle exerce en qualité de consultante en mécénat et philanthropie auprès de différents acteurs de l’intérêt général. En 2020, elle rejoint la Fondation Société Générale C’est vous l’avenir avant d’en être promue déléguée générale adjointe et responsable solidarité en 2021.

Créée en 2004 puis prorogée à trois reprises en 2010, en 2013 et en 2020, la Fondation d’entreprise AG2R La Mondiale intervient dans le domaine de l’intérêt général en complément de l’action publique et associative. Ancrée dans l’économie sociale et solidaire, elle a pour vocation de «contribuer à l’autonomie des personnes et au vivre ensemble tout au long de la vie» qu’elle traduit en orientations prioritaires : autonomie par l’éducation, autonomie par le travail, autonomie et engagement de la jeunesse, autonomie par la santé. Dotée d’un budget de 7,8 millions d’euros pour 6 ans, la Fondation peut financer des projets relevant de l’intérêt général, portés par des organismes basés en France, à but non lucratif ou dont la lucrativité est limitée et la gestion est strictement désintéressée.