Mapfre acquiert un immeuble allemand auprès d’un gérant français

Les capitales européennes séduisent toujours. L’assureur espagnol Mapfre, associé au fonds Stable Income Europe Real Estate Fund II de Macquarie, a acheté un immeuble de bureaux berlinois auprès du gérant français spécialisé dans le non coté Ardian.

Le bâtiment de 8 étages est situé dans le centre-ouest de Berlin, dans le quartier de Wilmersdorf. Il présente une surface de 13.000 mètres carrés et est loué à 95%. Il est bien connecté au reste de la ville grâce à sa proximité des transports publics et privés.

«Malgré l’incertitude du contexte macroéconomiqie, Mapfre reste concentré sur la recherche d’actifs sur les principaux marchés des capitales européennes, en ciblant des locataires de grande qualité pour créer des flux de trésorerie stables», précise Alfredo Muñoz, gérant immobilier chez l’assureur.

Un actif durable

L’actif a été construit en 1993. Acquis en 2018 par Ardian, il a été rénové en 2020 et 2022 . Le hall, les espaces communs et le toit-terrasse ont tous été significativement rénovés. La propriété a obtenu le label «WiredScore Gold», relatif à l’infrastructure numérique et la connectivité ainsi que la certification «Breeam Very Good», Breeam étant un standard de certification établi dans le secteur de l’immobilier pour évaluer la durabilité des bâtiments.

L’assureur intervient à travers Mapfre Inmuebles, sa division chargée de l’investissement immobilier. Depuis 2018, plusieurs fonds ont été lancés avec des gérants partenaires. Actuellement, plus de 800 millions d’euros ont été alloués. La stratégie d’investissement reste inchangée, et consiste à viser des actifs «prime» sur les marchés clés des capitales européennes.

