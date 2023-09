Macquarie, Meridiam et le FSP entrent au capital du fabricant de batteries Verkor

Le projet de gigafactory de Verkor aimante les capitaux de grands investisseurs. La start-up industrielle française créée en 2020 vient de réunir plus de 2 milliards d’euros pour construire son usine géante de batteries électriques à Dunkerque.

La levée comporte 850 millions d’euros de capital levés lors d’une série C menée par le fonds australien Macquarie, secondé du fonds d’infrastructure français Meridiam et accompagné du Fonds stratégique de participations (FSP). D’autres actionnaires historiques remettent également au pot.

Le FSP, géré par Isalt et soutenu par un groupe de sept assureurs français, réalise ici son 13e investissement, le premier dans une entreprise non cotée. Il apporte un montant «significatif» et siégera au conseil d’administration de Verkor, comme dans les grandes entreprises françaises cotées qu’il a en portefeuille. Le FSP prend habituellement une participation entre 5% et 10% du capital des entreprises qu’il accompagne.

«Ce nouvel investissement du FSP dans Verkor illustre notre ambition de participer à la relance en France d’une Nouvelle Industrie innovante et décarbonée, capable de rivaliser avec les meilleurs acteurs mondiaux», commente Stéphane Dedeyan, président du FSP et directeur général de CNP Assurances.

Le FSP est également actionnaire du spécialiste des matériaux Arkema, qui a participé à la série B de Verkor de 80 millions d’euros en 2021.

Fort soutien public

La levée de fonds de la jeune société industrielle comporte également autour de 650 millions d’euros de subventions publiques françaises et 600 millions d’euros de financement de la Banque européenne d’investissement. L’entreprise a par ailleurs noué un partenariat commercial avec Renault, qui fait partie de ses investisseurs depuis 2021, pour lui garantir un accès à sa production de batteries.

Verkor, dont le siège est à Grenoble, conçoit et fabrique des batteries bas-carbone pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques ainsi que de stockage. Le fabricant dispose déjà d’une unité de production pilote et prévoit la création de 1.200 emplois directs et 3.000 emplois indirects dans les Hauts-de-France après la mise en service de la première gigafactory prévue en 2025, laquelle sera suivie d’une seconde dont l’ouverture est programmée en 2028.

Depuis sa création, la société est soutenue par EIT InnoEnergy, le groupe Idec, Schneider Electric, Capgemini, le groupe Renault, EQT Ventures, Arkema, Tokai COBEX, le Fonds de Modernisation Ecologique des Transports géré par Demeter, Sibanye-Stillwater et Plastic Omnium. Bpifrance est aussi intervenue avec une garantie des projets stratégiques sécurisant un financement bancaire et à travers une obligation convertible souscrite par son fonds Sociétés de projets industriels.