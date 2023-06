L’Italie acte la création d’un fonds «souverain» d’un milliard d’euros

Un milliard pour les champions nationaux. Le conseil des ministres italien vient d’approuver un projet de loi de création du Fonds national pour le «Made in Italy», qui sera doté d’un milliard d’euros d’argent public. Le fonds devrait recevoir 700 millions d’euros de dotation en 2023 et 300 millions l’année suivante. Il servira à «attirer des capitaux, à la création d’investissements publics directs et indirects», selon le compte rendu du conseil des ministres du 31 mai 2023.

Les filières «d’excellence» ciblées seront celles du bois et de l’ameublement, du textile, du nautisme, de la céramique et de l’orfèvrerie. Le fonds n’est qu’un des outils du dispositif, qui comprend aussi des actions pour l’enseignement de ces savoir-faire, leur promotion et la lutte contre la contrefaçon.

Le Fondo Strategico Nazionale del Made in Italy, présenté comme souverain par le gouvernement Meloni, a «l’objectif de stimuler la croissance et la consolidation des chaînes d’approvisionnement stratégiques nationales ainsi que l’approvisionnement en matières premières critiques», détaille le ministère de l’Entreprise et du Made in Italy dans un communiqué.

Un gérant à nommer

Selon une version du projet de loi consultée par Reuters, le véhicule pourra investir dans des entreprises italiennes cotées, hors secteur financier. Le véhicule a vocation à s’ouvrir à des tiers, et le gouvernement espère lever au moins 500 millions d’euros auprès d’investisseurs privés. À cette fin, le ministre de l’Industrie devra présenter le fonds à des investisseurs américains à partir du 1er juin 2023 dans le cadre d’un voyage à Washington. Des sources gouvernementales avaient précédemment laissé entendre que la première ministre espérait convaincre d’autres fonds souverains, notamment émiratis ou norvégien, de contribuer au fonds.

Le projet de loi de création du fonds doit encore passer devant le Parlement italien, et s’il est voté, un décret d’application devra être pris pour définir le fonctionnement de l’instrument et la méthode de sélection de sa société de gestion.

