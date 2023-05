L’Irlande planche sur la création d’un fonds souverain

Le gouvernement irlandais réfléchit à créer un fonds souverain grâce aux surplus d’impôts collectés auprès des grandes multinationales (Alphabet, Meta, Intel, LinkedIn, Amazon, Pfzizer, Johnson&Johnson) que le pays a attiré par son régime fiscal très avantageux. Un rapport a été présenté, mercredi 10 mai, par Michael McGrath, le ministre irlandais des finances.

Les multinationales représentent désormais plus de la moitié du PIB et près d’un quart des revenus fiscaux grâce à un impôt sur le sociétés de 12,5%. Après un accord signé en 2021 avec l’OCDE, ce taux doit remonter à 15% à partir de 2024. Mais les recettes sont là. En 2022, le gouvernement a présenté un excédent budgétaire de 3% et ce, en dépit d’importantes mesures anti-inflation (1,6% PIB). Le gouvernement parie sur un excédent de 6% du PIB en 2026. Le fonds pourrait atteindre la taille de 142 milliards d’euros d’ici à 2035 si le surplus d’impôts attendus est investi chaque année jusqu’en 2030, générant 5% de rendement, réinvestis jusqu’en 2035.

Le gouvernement entend utiliser son fonds souverain pour faire face aux dépenses de retraite futures et disposer d’une source de revenus plus stable que des recettes fiscales venant de multinationales. 82% de la hausse des dépenses liée au grand âge serait couverte dans une hypothèse de rendement de 5% ou 41% des dépenses seraient couvertes si le rendement n’est que de 3%. Le fonds souverain pourrait également financer les dépenses de santé, la transition énergétique, la digitalisation et participer à la réduction de la dette.

