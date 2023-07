L’Ircantec a cessé d’utiliser des couvertures qui lui ont coûté 738 millions d’euros

Le robinet des pertes a été fermé. L’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec) a ajusté la gestion de ses placements sur son dernier exercice, a-t-elle expliqué en marge de la présentation de ses résultats annuels. La caisse de retraite a mis fin en mars 2022 à son contrat d’«overlay» mis en place en 2018 sous forme d’un mandat de gestion dynamique du risque (GDR) sur tout son portefeuille. Les dysfonctionnements de l’outil ont en tout coûté 738 millions d’euros à l’Ircantec, qui l’indique dans son rapport d’activité. Le conseil d’administration a confirmé ne pas souhaiter prolonger le mécanisme de couverture du portefeuille dans le cadre de la nouvelle allocation cible d’actifs adoptée en décembre 2022.

Le mandat de gestion avait été confié à Allianz Global Investor qui a créé un fonds dédié dénommé «Villiers GDR Souverains Allianz», un fonds d’investissement alternatif (FIA), non agréé par l’Autorité des marchés finaciers (AMF). Le dysfonctionnement de la couverture avait été pointé par un rapport des instances de contrôle Igas et Cgéfi mi-2022. « La mission considère quant à elle que les choix réalisés par le conseil d’administration (CA) l’ont été avec un niveau de documentation par la CDC et de compréhension par le CA très insuffisant, qui se reflète dans la pauvreté des débats et une absence d’évaluation du degré d’aversion au risque du CA, en principe nécessaire pour ce type de décision. A trois reprises de tension sur les marchés, le mécanisme de couverture s’est révélé partiellement inopérant, notamment dans les périodes de reprise, et il a contribué à affaiblir la performance du portefeuille des réserves de l’Ircantec d’environ 8 % sur 2019-2020», détaillait le rapport. Les administrateurs de la caisse de retraite sont en effet conseillés sur la stratégie d’investissement par la direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts (CDC DPS), qui réalise les analyses et évalue les appels d’offres.

Interrogé sur ce rapport, Eric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts, indiquait récemment à l’Agefi que celui-ci avait «nourri sa réflexion». «Il y a des sujets sur lesquels les échanges entre professionnels sont forcément des partages d’expertises utiles. Mais la gestion n’est pas une science exacte et je me garderai bien de porter un jugement. Il faut en tout cas un dialogue sur les grandes orientations, les allocations. Les bonnes équipes de gestion, ce sont des équipes où les gens se parlent, avec un consensus. Le temps des gestionnaires stars qui décident seul est révolu», commentait-il.

Le régime reste en bonne santé financière

Avec un compte de résultat 2022 excédentaire de 687 millions d’euros, un portefeuille de réserves s’élevant à 13,9 milliards d’euros - soit 3,7 années de prestations - l’Institution montre toutefois une bonne santé financière. La baisse du résultat du régime est essentiellement liée au recul du résultat financier qui s’établit dans le rouge à -22 millions d’euros en 2022 (336 millions en 2021), dans un contexte de forte volatilité des marchés financiers en 2022. Le pic des réserves autour de 30 milliards d’euros devrait être atteint en 2036.

La performance financière s’est établie à -12,6% en 2022, contre +11,5% en 2021, à cause du recul des marchés financiers sous l’effet de la guerre en Ukraine, la fin de l’assouplissement monétaire et de la lutte contre l’inflation, explique l’Ircantec. Dans sa nouvelle allocation d’actifs, la caisse a prévu d’optimiser son couple rendement / risque, notamment via une diversification renforcée sur les actions au profit des actions monde à 18% contre 8% auparavant par rapport aux actions européennes (20% contre 32% auparavant).

L’investisseur institutionnel a également prévu d’émettre un appel d’offres d’une centaine de millions d’euros en infrastructures liées à la transition énergétique et deux autres portant sur les actions monde. Ces derniers feront chacun 900 millions d’euros en deux lots, permettant ainsi à davantage de gérants de se positionner sur des poches unitaires de 450 millions d’euros.

L’Ircantec travaille enfin à analyser le ratio d’emprise de ses différents gérants sur son portefeuille, car s’il suit son ratio d’emprise dans les fonds, l’inverse ne lui est pas demandé, ni aux autres entités soumises au code de la commande publique. L’institution estime qu’il s’agit d’un risque à surveiller et attend une réponse de son ministère de tutelle à ce propos. Histoire de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.