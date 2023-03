L’IIGCC prône l’approche par cycle de vie du carbone en immobilier

En immobilier, il y a aussi du carbone en amont et en aval. L’Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), le groupe d’investisseurs institutionnels sur le changement climatique, a avancé dans ses consultations sur la décarbonation des portefeuilles immobiliers après une série de tables rondes et de consultations. Il en ressort un rapport qui promeut de nouvelles bonnes pratiques en la matière, centrées autour du concept de cycle de vie total du carbone dans la construction.

«Environ 40% des émissions mondiales proviennent du bâtiment, en commençant par le carbone intégré dès le processus de fabrication puis pendant les rénovations en passant par les émissions opérationnelles jusqu’à finalement celles de la démolition et du recyclage», explique l’IIGCC en présentant son rapport.

Le concept de «carbone intégré» en amont et en aval ressemble aux émissions de scope 3 des entreprises, les plus indirectes. Comme pour l’utilisation du scope 3, le groupe souligne que cette approche n’est pas encore la plus répandue, et que certains investisseurs craignent que ceux qui applique cette méthodologie plus rigoureuse se voient plus gênés que récompensés dans l’environnement réglementaire actuel.

Méthode pas à pas

Le rapport de l’IIGCC recommande une prise en main progressive, en commençant par identifier et utiliser les mesures de cycle de vie du carbone pour estimer l’empreinte des matériaux utilisés lors de la construction de projets. Ensuite, se fixer des objectifs au niveau de certains actifs pilotes et ensuite les étendre au niveau du portefeuille. Puis, mettre en place une stratégie au niveau du portefeuille pour atteindre les cibles séquencées sur plusieurs années. Enfin, communiquer régulièrement sur les avancées auprès des parties prenantes.

Afin de pouvoir étendre la portée de la méthode, les membres du groupe de l’IIGCC pour l’immobilier vont désormais le populariser en participant à des événements internationaux. Un représentant sera ainsi présent au Mipim de Cannes mi-mars.