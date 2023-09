Les transactions restent dynamiques pour le portefeuille de Peugeot Invest

Peugeot Invest, société d’investissement et actionnaire de référence du groupe PSA, a présenté un résultat net consolidé de 252 millions d’euros au premier semestre 2023 contre près de 192 millions d’euros un an plus tôt. Peugeot Invest profite de de la hausse des dividendes perçus (320 millions d’euros). « Stellantis a connu un début d’année particulièrement solide », se réjouit notamment l’actionnaire dans la présentation de ses résultats.

Son portefeuille de participations évolue favorablement à 5,5 milliards d’euros d’actifs net à fin juin contre 5 milliards à fin décembre. « En investissant dans des secteurs et des marchés variés avec une exposition sous-jacente grandissante aux États-Unis, nous avons pu atténuer, ces dernières années, les effets du contexte économique marqué par l’instabilité géopolitique et la hausse rapide des taux d’intérêt et de l’inflation », déclare Robert Peugeot, président de Peugeot Invest. La société a cédé pour 262 millions d’euros d’actifs, bénéficiant de multiples de sortie élevés, et a investi pour 199 millions d’euros.

En février, Peugeot s’est engagé à investir dans Concordia, la holding de la famille Rothschild et premier actionnaire de Rothschild & Co. L’Autorité des marchés financiers a approuvé l’offre de rachat en septembre, permettant à Peugeot Invest de détenir 5,1 % du capital de Rothschild & Co. Il sera représenté au Conseil de surveillance de la société.

Sortie de Tikehau Capital

La société a également cédé sa participation dans Tikehau Capital, après sept ans aux côtés des fondateurs, générant une performance représentant le double du montant investi. « Peugeot Invest continuera d’être un partenaire de Tikehau Capital, notamment en tant qu’investisseur dans certains de ses fonds », souligne-t-il. Pour l’ensemble de la place, Peugeot a investi dans onze nouveaux fonds pour 124 millions, majoritairement dans des sociétés de gestion avec lesquelles il travaillait déjà. Aux côtés de Tikehau Capital, il a aussi apporté 12,5 millions d’euros dans l’hôtel 4 étoiles California dans Paris.

Peugeot Invest a cédé l’entrepôt FFP-Les Grésillons, loué à Gefco depuis 23 ans, pour 37 millions d’euros (13% de taux de rendement interne, TRI, sur 23 ans). Peugeot Invest a cédé une partie de sa participation directe dans l’industriel Lisi (aéronautique, automobile) pour 58 millions d’euros (10% de TRI sur 20 ans).

Peugeot Invest a également co-investi avec l’investisseur en capital-risque Summit dans l’entreprise de recherche juridique française Doctrine pour 18 millions d’euros. Il a réinvesti dans Ynsect (alimentation animale) pour 20 millions d’euros, dans Prêt Panera (restauration) avec Jab Holding pour 15 millions de dollars, ou encore dans Gruppa Florence (prêt à porter de luxe) pour 20 millions d’euros avec VAM et Permira.

Depuis fin juin, Peugeot Invest est sorti de Polyplus (thérapie génique) pour 70 millions d’euros (un multiple net de 3,8 et une très belle performance de 62% de TRI), de Total Eren pour 64 millions d’euros (multiple de 2,3 et un TRI de 13%). Enfin, Peugeot s’est positionné dans Nomios (cybersécurité) pour 25 millions d’euros.

