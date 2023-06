Les institutions de prévoyance ont bénéficié de l’effet FRPS

Les prestations augmentent et la solvabilité aussi. Les institutions de prévoyance (IP) ont vu leur ratio de solvabilité s’améliorer en 2022 à 300% contre 274% en 2021, selon le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP). L’amélioration est liée à l’évolution des marchés financiers fin 2022 et surtout à l’impact des transferts de portefeuilles de retraite supplémentaire dans les institutions et fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS).

«Ce niveau de solvabilité élevé est nécessaire pour donner aux IP les moyens de préserver leur soutenabilité à long terme et d’accroître encore leur utilité sociale à l’égard des entreprises et des salariés», estime le CTIP.

Le CTIP compte 42 adhérents institutions de prévoyance, organismes d’assurance de personnes à but non lucratif, à gouvernance paritaire et spécialisés dans le collectif. Les placements cumulés de ses membres ont atteint 62,9 milliards d’euros en valeur de marché à fin 2022. Le centre calcule que l’an dernier, 27,6 milliards d’euros de placements de ses membres ont été consacrés au financement direct de l’économie.