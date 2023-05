Les institutionnels mondiaux adaptent leurs portefeuilles face à l’inflation

L’inflation reste un des risques les plus importants pour les portefeuilles des investisseurs institutionnels, rapporte une étude de State Street Corporation couvrant ses clients (36.700 milliards d’actifs sous gestion) et commentée par les membres de l’International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), comptant 30 fonds souverains dans le monde. Même si le pic d’inflation semble avoir été dépassé en 2022, ses effets persistent sur l'économie. Les risques de récession ou de ralentissement de la croissance et les risques de liquidité liés à la hausse des taux pèsent dans les décisions d’allocation des investisseurs. Plusieurs membres du forum des fonds souverains voient des difficultés importantes en Europe, surtout en Grande-Bretagne, et moins aux Etats-Unis. L’Europe est davantage frappée par la crise énergétique. Les investisseurs sont plus confiants sur l’Asie.

Avec ce changement de paradigme, leur appétit pour le risque a diminué à un niveau neutre ou légèrement adverse. Les investisseurs montrent un peu plus d’optimisme quant à l’inflation depuis la fin 2022. Les fonds souverains, ayant contribué à l’étude, s’estiment plus pessimistes que le reste du marché. « Plus de la moitié d’entre eux indiquent accroître leur protection à la baisse ou leurs programmes de couverture par rapport aux années précédentes », souligne l’étude. Les institutionnels maintiennent des poches de cash élevée, accroissent leurs expositions au dollar américain et canadien tout en étant sous-pondéré et vendeur sur la livre Sterling, le dollar de Nouvelle-Zélande et l’Euro. L’étude montre un retour vers les actions, une baisse des allocations en produits de taux. Depuis mi-2022, les investisseurs sont acheteurs nets sur les actions émergentes et vendeurs nets sur les actions des pays développés.

Les investissements dans les marchés privés marquent le pas depuis un an, après une excellente année 2021. Toutes les stratégies sont pénalisées. Les fonds de buy-out ont levé 211 milliards de dollars sur les trois premiers trimestres 2022 selon le State Street’s Private Equity Index, les fonds de Venture Capital ont levé 78 milliards et les fonds de dette privée 43 milliards. L’Europe subit une baisse importante avec seulement 11 milliards collectés au total contre 229 milliards pour les Etats-Unis.

« Le recours à l’effet de levier devient plus coûteux, ce qui a ralenti significativement la croissance globale. Avec les perspectives de récession et de ralentissement de la dynamique économique, les investisseurs institutionnels sont devenus prudents et plus conservateurs quant à de nouveaux engagements, en particulier pour les nouveaux fonds de GP ou de private equity », déclare un fonds souverain, cité dans l’étude.

Sur les marchés obligataires, les investisseurs affichent une préférence pour la dette souveraine, en détenant des positions sur-pondérées aux États-Unis et dans la zone Euro. Ils continuent d’acheter, tout en étant sous-pondérés, les obligations d’Etat britanniques (gilts), japonaises et allemandes.