Les grands fonds publics ont perdu 5 milliards de dollars dans la chute de quatre banques

Les grands institutionnels mondiaux ont payé leur exposition aux valeurs bancaires. Le conseil spécialisé Global SWF a relevé les pertes de ces investisseurs lors de la crise intervenue en mars 2023, qui a vu plusieurs banques américaines et une suisse s’effondrer. D’après ses données et estimations, les fonds souverains et fonds de pension publics ont perdu collectivement 5,1 milliards de dollars (4,7 milliards d’euros) investis au capital des banques SVB, Signature, First Republic et Credit Suisse.

Le suédois Alecta a déjà considéré que ses investissements dans les trois banques américaines ne valaient plus rien et se trouve en tête du classement des pertes. Global SWF souligne que les actionnaires de long terme de Credit Suisse tels que la Banque nationale saoudienne (dont le Public Investment Fund est actionnaire) ou Qatar Investment Authority, n’ont pas eu leur mot à dire lorsque les autorités suisses ont exigé qu’UBS reprenne Credit Suisse en un week-end. QIA y a laissé près de 600 millions de dollars.

A lire aussi:

Les investisseurs souverains restent toutefois encore investis dans le secteur financier. Global SWF estime que les portefeuilles des fonds souverains y sont exposés à hauteur de 1.000 milliards de dollars et ceux des fonds de pension publics le sont pour 1.600 milliards en actions.

Plusieurs investisseurs souverains avaient joué un rôle de chevaliers blancs lors du sauvetage des banques après la grande crise financière : ils ont ensemble injecté 85,5 milliards de dollars dans 13 banques dont Citi, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Barclays, UBS et Credit Suisse entre 2007 et 2009. Si le koweitien KIA et le singapourien GIC ont gagné conjointement 2,7 milliards de dollars avec leur investissement dans Citi, Adia d’Abou Dhabi a attaqué la banque en justice pour tenter de récupérer la moitié de son investissement de 7,5 milliards. Les investisseurs dans Merrill Lynch (Temasek, KIA et le coréen KIC) ont pratiquement tout perdu lors de la reprise de la banque par Bank Of America. Un peu comme ce qu’il se passe pour les investisseurs de Credit Suisse dans la reprise par UBS.

A lire aussi: