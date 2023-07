Les fonds souverains d’Arabie saoudite et d’Oman nouent un partenariat stratégique

C’est plus qu’une relation de bon voisinage. Le Public Investment Fund (PIF) d’Arabie Saoudite et l’Oman Investment Authority (OIA) ont signé un protocole d’accord pour intensifier l’investissement dans le sultanat.

Le protocole doit stimuler le PIF et ses filiales à investir dans l’économie omanaise en rapide croissance. Il représente aussi un jalon important dans le partenariat stratégique entre les deux pays voisins, qui s’est déjà concrétisé par la création récente de la Saudi Omani Investment Company (SOIC). Cette filiale à 100% du fonds saoudien prévoit d’investir jusqu’à 5 milliards de dollars dans les secteurs prometteurs d’Oman. La SOIC a récemment conclu son premier investissement en entrant en tant qu’investisseur pilier à hauteur de 20% chez Abraj Energy Services à l’occasion de son introduction en bourse. D’autres opportunités sont en cours d’examen.

Des visions convergentes

Avec le nouveau protocole, le PIF entend rationaliser son processus d’investissement à Oman sur une large gamme de classe d’actifs et des secteurs ciblés. «Le PIF a pour objectif de créer des partenariats stratégiques de long terme dans la région qui procurent des rendements durables, de la valeur aux économies locales, maximisent les actifs du fonds et diversifient l’économie saoudienne en ligne avec sa Vision 2030», a déclaré dans un communiqué Yazeed A. Al-Humied, directeur adjoint des investissements dans la région Moyen Orient et Afrique du Nord.

«Cela vise à faciliter les opportunités dans le secteur privé pour les deux pays, en accord avec les efforts d’OIA pour attirer des investissements directs à l’étranger dans le sultanat, conformément à la Vision 2040 d’Oman», complète Mulhem Basheer Al Jarf, président adjoint des investissements d’OIA.

