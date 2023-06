Les fonds de pension nord-américains se délestent de leur non coté en secondaire

Les fonds de pension s’attèlent au rééquilibrage de leur portefeuille. Le fonds de pension des enseignants de l’État de New-York, NYSTRS, a mis en vente un lot d’actifs non cotés valorisé 6 milliards de dollars, selon des sources citées par Bloomberg. Si la transaction se concrétise, elle serait la plus importante de l’année sur le marché secondaire. NYSTRS disposait de 132 milliards de dollars sous gestion au 30 juin 2022 (derniers chiffres disponibles), dont environ 30% dans des classes d’actifs non cotées comme le private equity, la dette privée, l’immobilier et la dette immobilière.

Certains grands fonds de pension canadiens tentent aussi de se séparer d’actifs illiquides. Ainsi, British Columbia Investment Management explore la possibilité de céder pour 2 milliards de dollars de ces participations, et Canada Pension Plan Investment Board voudrait s’alléger de parts de fonds pour 3 milliards de dollars. La Caisse de Dépôt et Placement du Québec serait dans la même démarche, après avoir déjà signé une transaction secondaire de 2 milliards de dollars en 2022.

Les investisseurs institutionnels ont connu une baisse de la valeur de leurs actifs cotés ces derniers mois, ce qui a automatiquement fait grimper la proportion des actifs illiquides dans le portefeuille. Les fonds de pension cèdent donc leurs participations dans des fonds ou dans des actifs en direct pour limiter leur exposition à la classe d’actifs ou pour réallouer le produit de la vente à d’autres gérants ou de nouveaux véhicules.

