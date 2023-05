Les fonds de pension accusent leurs pires pertes depuis 2008

En 2022, les fonds de pension ont enregistré leur pire performance depuis la crise financière de 2008 (après une très bonne année 2021), rapporte une étude du centre finlandais des retraites.

Parmi les 24 fonds de pension étudiés dans neuf pays (Europe, Amérique, Asie), la performance nominale moyenne est de -8,4% et la performance réelle de -14,7%, en raison du haut niveau d’inflation, du durcissement rapide des politiques monétaires et de la guerre en Ukraine qui ont plombé les marchés actions et obligataires.

Le fonds danois ATP (-37,7%) et les Néerlandais ABP (-25,1%) et PFZW (-29,3%) accusent les pertes les plus importantes. La dégringolade d’ATP est d’autant plus frappante qu’il enchaîne sa deuxième pire année du panel. En revanche, le fonds de pension ATP présentait de très bons résultats avant la pandémie. Il est investi à environ 70% dans des produits de taux.

À l’opposé, le fonds de pension suédois AP6, spécialisé dans les entreprises non cotées, donne le meilleur résultat à -6% en réel. Il est suivi par le fonds de pension public japonais GPIF à -7,1% et par le fonds finlandais, Seafarer’s Pension Fund à -8,2%. Les huit fonds de pension finlandais du panel s’en sortent, en moyenne, mieux avec une performance réelle moyenne de -11,5% (Seafarers’ Pension Fund, Elo Mutual Pension Insurance Company, Veritas Pension Insurance Company Ltd). Le fonds souverain norvégien GPFG, très investi en actions sur les marchés internationaux, affiche une contre-performance de -13%. La baisse a été amortie par la faiblesse de la couronne norvégienne par rapport aux autres grandes devises.

Les mauvaises performances des fonds de pension ne mettent pas en danger leur solvabilité et leur capacité à couvrir leurs engagements, car les passifs ont baissé simultanément avec les actifs, ont voulu rassurer les fonds de pension danois et néerlandais. L’étude relativise également ces mauvais résultats globaux en rappelant que les résultats réels de long terme, sur 15 ans, demeurent à +3,5%. Danish Industriens Pension atteint +6,1%.

