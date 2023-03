Les fonds de dotation américains ont perdu 8% lors de leur dernier exercice

Les fonds de dotation américains ont vécu de fortes turbulences lors de leur dernier exercice. Sur la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, ces investisseurs qui placent les réserves des institutions d’enseignement supérieur ont réalisé un rendement moyen de -8%, une chute drastique par rapport aux +30,6% de l’exercice précédent, selon l’étude annuelle Nacubo-TIAA. Parmi les 678 entités analysées, toutes ont publié des rendements négatifs. Les plus gros fonds de dotation, qui disposent de plus d’un milliard de dollars d’actifs sous gestion (940 millions d’euros), présentent les moins mauvaises performances avec une moyenne de -4,5%. Les plus petits fonds, qui gèrent moins de 25 millions de dollars, perdent en moyenne 11,5% sur la période. Comme lors des éditions précédentes, la surperformance des grands acteurs est attribuée à leur exposition substantielle aux classes d’actifs privées. «L’année 2022 pourrait marquer une abrupte entrée en matière dans un environnement de rendements bas anticipé de longue date, avec des implications cruciales sur la constitution de portefeuille et la gestion des fonds de dotation», a commenté Jill Popovich, directrice senior et responsable régionale chez TIAA, un gérant spécialiste de la clientèle des investisseurs institutionnels à but non lucratif. Des portefeuilles amincis Les fonds de dotation de l’échantillon cumulaient 807 milliards de d’actif à la fin de juin 2022, soit une baisse d’environ 4% sur un an. Là aussi, les grands fonds se démarquent des petits: les plus gros ont vu leur taille diminuer d’environ 3,8%, alors que les trois plus petites cohortes ont connu une érosion moyenne de 9,6% de leurs actifs. Là encore, la différence provient de l’allocation aux marchés privés, selon les auteurs de l’étude, particulièrement celle en capital investissement et capital innovation. Les plus petits fonds de dotation ont en effet davantage tendance à être plus exposés aux marchés publics actions et obligations, qui ont tous deux souffert sur la période. L’allocation type au 30 juin 2022 de fonds de dotation comportait 28% actions cotées, 30% de private equity et capital-risque, 17% en actifs alternatifs liquides (essentiellement des hedge funds), 11% en produits de taux, 12% en actifs réels et 3% en autres actifs. Les actifs les plus performants ont été ceux dans l’énergie non cotée et les infrastructures. Les autres classes d’actifs privées les suivent de près. Enfin, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance continuent de monter en puissance avec 86% des collèges et universités qui les utilisent, contre 80% l’année précédente. Mais bien que les stratégies d’investissement responsable gagnent du terrain, certains acteurs restent sceptiques envers leur efficacité. Et ce sera aux gérants de les convaincre.