Les Emirats s’engagent à aider l’Ukraine à établir un fonds souverain

L’Ukraine prépare déjà l’après-guerre en bâtissant des alliances financières. Pour structurer sa reconstruction et surtout la financer, le pays entend passer par des partenariats avec des experts et vient de recevoir une délégation émiratie pour en poser les contours. Avec déjà près de 100.000 infrastructures civiles endommagées ou détruites, selon la vice première ministre Ukrainienne Yuliia Svyrydenko, «l’Ukraine ne pourra surmonter cela qu’avec le soutien de partenaires internationaux», a-t-elle déclaré dans un communiqué à l’issue des échanges.

La délégation comprenait en particulier des représentants des fonds souverains Abu Dhabi Investment Authority (Adia) et ADQ, qui détiennent des actifs dans le transport ferré et aérien, des actifs de logistique portuaire, agricole, des installations de production pharmaceutique, énergétiques et des technologies innovantes. La vision stratégique présentée par l’Ukraine pour sa transformation économique a reçu un accueil «extrêment positif» de leur part, selon Yuliia Svyrydenko.

Un fonds souverain

Le vice-ministre de l’économie Oleksandr Hryban a présenté à Adia et ADQ le concept de l’Ukrainian Development Fund, porté par le gouvernement avec le soutien de BlackRock. L’Ukraine compte sur une participation active des Emirats à ce projet. Les négociations ont bien avancé vers un accord bilatéral entre les deux économies portant sur les échanges commerciaux et la coopération en matière d’investissement. ADQ a apporté dans ses valises le consultant dédié à la transformation opérationnelle de ses entreprises en portefeuille, Contango, «qui va nous permettre d’adapter les meilleures pratiques émiraties et maximiser la capitalisation des actifs nationaux ukrainien», se félicite Yuliia Svyrydenko.

Un mémorandum de coopération a été signé dans ce sens entre l’agence des participations de l’Etat (le State Property Fund of Ukraine) et le consultant.