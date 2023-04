Les difficultés de 2022 valident la volonté de diversification de la Matmut

Il serait dommageable de rester uniquement sur les dommages. La Matmut présente un résultat net annuel fortement touché par des éléments exceptionnels : ce dernier s’établit à 46,9 millions d’euros pour 2022, en baisse de 46,8% sur un an. Le groupe mutualiste a subi une sinistralité climatique d’un niveau très élevé ainsi qu’une inflation forte des coûts de réparation automobile, qu’il enregistre à 2,2 milliards d’euros dans son compte de résultat combiné. Toutefois, le résultat financier des placements contribue positivement au résultat avec 214 millions d’euros.

«Un résultat financier appréciable qui témoigne du pilotage de protection des actifs du groupe et qui contribue à sa rentabilité économique», salue Stéphane Muller, directeur général adjoint du groupe Matmut en charge du pilotage économique et financier, lors de la présentation des résultats.

La mutuelle n’a pas attendu l’année passée pour entamer une diversification de ses activités, et le résultat avant impôts se décompose en 36,4 millions d’euros en incendies, accidents et risques divers (IARD), 12,8 millions d’euros en assurances santé et 8 millions en épargne et prévoyance. Dans cette optique, depuis le 1er janvier 2023, la mutuelle Mgéfi a rejoint la SGAM Matmut. Spécialiste de la fonction publique, elle vient renforcer les métiers d’assureur santé du groupe.

Gestion d’actifs

Stéphane Muller précise que le groupe Matmut disposait de plus de 5,8 milliards d’euros d’actifs sous gestion à la fin de 2022. «Notre poche de taux est passée en moins-value latente, mais nous avons pu bénéficier du rallye sur les actions en fin d’année et nous profitons aussi de notre exposition à l’immobilier, notamment résidentiel, qui apporte un matelas de plus-values appréciable.» Il ajoute que le groupe confie une grande partie de ses actifs à Ofi Invest, et conserve en interne le non coté et l’immobilier.

Côté Mgéfi, son directeur général Christian Pasquetti présente un profil plus modeste avec 224 millions d’euros d’actifs financiers en valeur de bilan (233 millions en valeur de marché, selon son rapport de solvabilité pour 2022), dont 34% sont gérés en interne et le reste confié à travers des mandats de gestion. La mutuelle est sortie du groupe Vyv pour se rapprocher de Matmut, mais maintient encore sa relation avec le gérant de son ancien groupe. «Nous travaillons toujours avec Egamo, et c’est un sujet qui est sur la liste des chantiers à gérer à l’avenir», conclut Christian Pasquetti.

