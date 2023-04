Les caisses du fonds de pension des parlementaires européens seront vides en 2025

Certains parlementaires européens vont devoir se résoudre à des décisions douloureuses quant à leur régime volontaire de retraite, rapporte le Financial Times. Le fonds de pension sera à court d’argent en 2024 ou 2025. Pour éviter un renflouement par les contribuables européens, le bureau du fonds de pension réfléchit à toutes les options dont un recul de l’âge de départ à la retraite au-delà de 65 ans, un gel des pensions (indexées sur l’inflation), une hausse des cotisations et baisse des prestations, ou la vente des actifs et la fermeture du fonds. Certains membres demandent également aux parlementaires les mieux lotis, dont des anti-européens comme Nigel Farage ou Marine Le Pen, de quitter le régime au bénéfice de ceux qui en ont le plus besoin. En 2018, le fonds a déjà baissé de 5% les pensions des futurs retraités et relever l’âge de départ de 63 à 65 ans.

Le fonds de pension doit honorer 363 millions d’euros d’engagements (pour 964 bénéficiaires) jusqu’en 2074. Il ne dispose que d’un portefeuille d’actifs de 50 à 55 millions d’euros à fin 2022. Le fonds doit régler environ 20 millions d’euros de prestations par an pour une pension moyenne de plus de 2.000 euros par mois.

Créé en 1992, le fonds de pension avait vocation à compléter la retraite de certains parlementaires, essentiellement français et italiens, par rapport à leurs homologues. Il a été fermé à de nouveaux membres en 2009 lorsque de nouvelles règles sur les salaires et les retraites ont été adoptées. Depuis 2009, tous les parlementaires perçoivent le même revenu (9.808 euros brut avant impôts et 7.646 euros après impôts européens auxquels peuvent s’ajouter des prélèvements nationaux) payé sur le budget du Parlement. A 63 ans, les parlementaires européens peuvent prendre leur retraite, équivalente à 3,5% de leur revenu pour chaque année et ne pouvant dépasser 70%. La retraite est payée sur le budget de l’Union Européenne.