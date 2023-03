Le suédois AP2 s’équipe d’une solution d’intelligence artificielle pour le trading

Le course à la technologie n’épargne pas les fonds de pension. Le fonds de pension public suédois AP2 a choisi de s’équiper d’une solution de trading «Smart broker router» fournie par Bton, révèle le media spécialisé The Trade. Elle sert à identifier l’algorithme qui permet la meilleure exécution d’ordres d’investissements spécifiques et à automatiser les flux grâce à l’apprentissage machine. L’outil permet aussi d’accéder à une base de données d’analyses de coûts de transactions du fournisseur. Cela devrait permettre à AP2 de prendre des décisions plus informées et plus pertinentes afin de préserver l’alpha, c’est-à-dire la capacité d’une stratégie d’investissement à battre le marché. «En finance, l’intégration de données et l’usage de la technologie est inévitable et indéniable, explique Mathias Eriksson, trader senior chez AP2, à The Trade. Cela poussera l’industrie vers l’avant et offrira un avantage compétitif à ceux qui l’adopteront.» Avec 440 milliards de couronnes suédoises (39,5 milliards d’euros) sous gestion dans pratiquement toutes les classes d’actifs et toutes les géographies du monde, AP2 est l’un des plus grands fonds de pension nordiques.