Le Royaume-Uni pousse ses fonds de pension à investir en capital-risque

Le paquet concernant les pensions britanniques a été déballé. Jeremy Hunt, le chancelier de l’Echiquier, équivalent britannique du ministre des Finances, a révélé, lundi 10 juillet 2023, un plan qui compte mettre à contribution les actifs des fonds de pension. Le Brexit a en effet libéré ces derniers des contraintes réglementaires européennes. Jeremy Hunt a obtenu que certains des plus grands fonds de pension à cotisations définies du royaume s’engagent – toutefois de façon non contraignante – à investir 5% de leurs portefeuilles en actifs non cotés d’ici à 2030. Aviva, Scottish Widows, L&G, Aegon, Phoenix, Nest, Smart Pension, M&G et Mercer ont ainsi signé l’«Accord de Mansion House», qui porte sur leurs fonds par défaut.

Le plan ressemble à celui du programme Tibi en France, qui flèche les investissements des assureurs vers les fonds qui financent les jeunes entreprises technologiques, avec cependant une ambition plus importante : «Si le reste du marché de la cotisation définie britannique suit, cela pourrait débloquer jusqu’à 50 milliards de livres d’investissement vers les entreprises en forte croissance à cette date», estime Jeremy Hunt dans son discours. L’effort sera conséquent : le chancelier déplore que ces régimes n’investissent que moins de 1% de leur portefeuille dans des actifs illiquides, contre 5% à 6% chez leurs homologues australiens.

L’autre régime de pension en vigueur outre-Manche est celui à prestations définies, qui s’engage sur un niveau de rente et non de cotisation. Une consultation va être lancée auprès des fonds concernés, dont les Local Government Pension Schemes (LGPS, fonds de pension publics locaux), afin de les inciter à doubler leurs investissements existants en private equity pour qu’ils atteignent 10% de leurs actifs. Cela canaliserait 25 milliards de livres supplémentaires vers ces entreprises non cotées.

Pour s’assurer que l’offre des gérants d’actifs réponde à la demande à venir des fonds de pension, le gouvernement a déjà lancé l’initiative Long-term Investment for Technology and Science (LIFTS). Dotée de 250 millions de livres, elle soutient le lancement de nouveaux véhicules d’investissement dans des entreprises technologiques ou des biotechs. Le ministère des Finances a, en parallèle, mandaté la British Business Bank pour qu’elle explore la façon dont le gouvernement peut jouer un rôle plus important dans l’établissement de nouveaux fonds.

Enclencher un cercle vertueux

Le but de la manœuvre consiste à orienter une partie des 2.500 milliards de livres d’actifs des fonds de pension vers des entreprises qui vont soutenir l’innovation du pays et nourrir le vivier d’entreprises capables de s’introduire en Bourse à Londres. Et ainsi de contribuer au rayonnement et à la compétitivité de la place financière locale. Le plan vise aussi à permettre aux retraités de stimuler la croissance de leur épargne retraite avec des actifs illiquides plus rémunérateurs que ceux des marchés cotés.

Le paquet prévoit également de faciliter la concentration des gestionnaires de pensions à cotisations définies, notamment dans des «superfonds», car il s’appuie sur le postulat qu’une bonne diversification des actifs n’est possible qu’à partir d’une certaine taille. Le but n’est plus de privilégier une gestion à bas coût, mais de favoriser par ces rapprochements une prise de décision privilégiant le rendement à long terme. Les régimes qui n’atteindraient pas le meilleur rendement possible risqueront d’être clôturés par le régulateur des pensions.

Les fonds à régime de prestations définies sont plus de 5.000 au Royaume-Uni, un marché tout aussi fragmenté. Les fonds LGPS sont donc priés d’intensifier leur regroupement avant mars 2025 et de se mettre sur une trajectoire menant vers un seuil minimum sous gestion de 50 milliards de livres par groupe.

Des consultations vont avoir lieu, mais le chancelier prévient qu’il veut que les décisions soient prises avant l’annonce formelle, prévue à l’automne prochain.

