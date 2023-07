Le rachat de Fortress par Mubadala est suspendu au contrôle des investissements étrangers américain

Le fonds souverain d’Abou Dabi Mubadala doit attendre le feu vert. Le comité sur l’investissement étranger aux Etats-Unis (CFIUS en anglais) a décidé d’enquêter sur les liens entre les Emirats et la Chine dans le cadre de son acquisition majoritaire du gérant new-yorkais Fortress Investment Group, annoncée en mai 2023, selon des sources citées par le Financial Times.

Le CFIUS, au sein du Trésor américain, a pour rôle de déterminer si une opération peut menacer la sécurité nationale. Mubadala Capital et Fortress ont conclu un accord selon lequel le fonds souverain reprendrait 60% du capital du gérant au conglomérat japonais Softbank, alors qu’il détient déjà 9,9% des parts via ses fonds de private equity. Les 30% restants reviendraient à l’équipe de direction de Fortress. L’opération valoriserait le gérant autour de 3 milliards de dollars, selon le Financial Times. Au 31 mars 2023, Fortress disposait de 44,2 milliards de dollars d’actifs sous gestion dans ses stratégies de crédit, d’immobilier, de capital investissement et de capital permanent.

Softbank avait aussi subi le contrôle du CFIUS lorsqu’il a acquis 90% Fortress en 2017, selon le journal britannique. Le comité l’avait alors contraint à abandonner le contrôle quotidien du gérant et a pris des mesures pour contrôler le niveau d’influence de Softbank sur le gérant. Le Japonais était particulièrement surveillé à cause de ses autres investissements, notamment pour sa participation significative au capital du groupe chinois Alibaba. Mubadala avait lui déjà reçu l’accord du CFIUS lors de son acquisition de près de 10% des parts de Fortress en 2019. Mais il lui faut à présent recommencer le processus.