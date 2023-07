Le parquet doit examiner l'éventualité d’infractions de Bpifrance dans son fonds de private equity BE1

La Cour des comptes a adressé un signalement au parquet national financier, mercredi 19 juillet, selon les informations de l’AFP et du journal Marianne, pour s’assurer que Bpifrance n’avait pas commis d’infractions lorsque plus de 200 collaborateurs ont souscrit au fonds Bpifrance Entreprises 1 (BE1). Le procureur général de la Cour des comptes « n’a pas de commentaire à formuler sur un dossier qu’il a transmis au PNF », a indiqué la Cour, qui a précisé à l’AFP « qu’aucun délit n’avait été constaté » à l’issue de son examen de la situation. Les députés Christine Pirès-Beaune et Philippe Brun, membres de la commission des Finances, ont de leur côté saisi la procureure de Paris, jeudi 20 juillet, indique le compte Twitter de la députée.

La saisie du parquet s’appuie sur le rapport de la Cour des comptes de mars dernier consacré aux activités d’investissement de la banque publique. Globalement, la Cour adressait un constat flatteur pour la banque, dont « une sélection des investissements robuste » et « un cadre déontologique clair et bien établi ». Toutefois, le fonds BE1 destiné à « démocratiser » l’investissement des particuliers dans le private equity avec un ticket d’entrée minimum de 5.000 euros, a attiré l’attention des magistrats. Le rapport indique que la participation de plus de 200 collaborateurs, dont les cadres de direction au fonds, ayant subi « une décote importante », soulève des « questions déontologiques ». La pratique de souscription des gérants, des salariés et de la société de gestion elle-même est pourtant courante et appréciée lors du lancement d’un fonds de capital investissement, dans une volonté d’alignement des intérêts avec les clients.

Prise illégale d’intérêt ?

Bpifrance a souhaité proposer aux particuliers un fonds de fonds secondaire. La banque a cédé 5% de son portefeuille de fonds partenaires français, représentant des investissements en fonds propres de la banque menés entre 2005 et 2016. Grâce aux 147 fonds sélectionnés, le fonds de fonds dispose d’une exposition globale à environ 1.500 PME et start-up. Pour valoriser ce fonds secondaire de façon objective, la banque a cédé un véhicule « miroir » sur une deuxième tranche de 5%, composée du même portefeuille, à des professionnels. Au terme d’un appel d’offres, deux acteurs du marché ont été retenus. L’opération finalisée en septembre a permis de créer un fonds d’une taille de 94,5 millions d’euros, commercialisé le 1er octobre pour les particuliers, et un fonds identique de 94,5 millions pour les institutionnels.

Le directeur de Bpifrance, Nicolas Dufourcq a appelé publiquement les collaborateurs de la banque à souscrire des parts. Les membres du comité exécutif et lui-même ont participé à l’opération, déclare-t-il, dans un long post Linkedin, visant à dissiper d’éventuels soupçons de prise illégale d’intérêts. Deux cents collaborateurs sur les 3.500 de la banque ont investi pour 3,3 millions d’euros (soit 16.500 euros en moyenne par personne). « ll n’y a eu ni prix préférentiel pour les salariés, ni période de pré-souscription pour eux, ni compartiment qui leur serait réservé. Ils n’ont pas eu non plus de conditions préférentielles pour sortir. Il n’y a donc aucun effet d’aubaine. Les 190 millions levés par Bpifrance dans cette opération ont été réinvestis dans les PME et les start-up françaises », affirme Nicolas Dufourcq. La banque a aussi consulté trois cabinets d’avocats concluant que « les collaborateurs de Bpifrance ne pouvaient être regardés comme susceptibles de relever du délit de prise illégale d’intérêt ».

Dans son rapport, la Cour des comptes rappelle également que l’AMF a estimé que le processus de contrôle des risques permettait d’éviter une mauvaise détermination du prix et un éventuel conflit d’intérêt à travers la souscription de collaborateurs. L’analyse juridique de la Banque a aussi conclu que « le risque d’engagement de la responsabilité pénale de Bpifrance et des collaborateurs ayant eu connaissance de l’information est extrêmement faible, voire inexistant ».

« Des performances très élevées »

Mais la décote consentie par Bpifrance constitue-t-elle une information privilégiée dont auraient pu profiter des membres de Bpifrance ? La tranche de 94,5 millions d’euros cédée aux particuliers est « le résultat d’une enchère ouverte et compétitive. Il est donc le plus élevé possible », défend Nicolas Dufourcq. Plusieurs grandes sociétés de gestion ont participé à l’enchère.

À l’été 2020, lorsque les marchés étaient encore durement affectés par les effets de la crise Covid, la banque a cependant dû consentir à « une décote importante » aux acquéreurs, souligne la Cour des comptes. Nicolas Dufourcq précise que la décote, qui ne peut pas être rendue publique conformément au contrat de vente avec les institutionnels, a été encadrée par le conseil d’administration, et a été finalement établie en dessous de 20%, en raison des « incertitudes » à l’été 2020 sur l’après-Covid et du caractère illiquide et peu transparent du non coté. La décote reste « sans commune mesure avec la chute du CAC40 de l’époque grâce à la résilience des PME », ajoute-t-il.

La reprise sur les marchés a permis au fonds de reprendre des couleurs. Il présente « une performance aujourd’hui plutôt bonne » selon le directeur, mais inférieure aux 195 millions d’euros avancés par Marianne, ajoute-t-il. « Surtout, elle est latente. Il reste encore cinq années pendant lesquelles elle peut soit monter, soit baisser », insiste Nicolas Dufourcq. La Cour des comptes estime que les performances enregistrées depuis la fin de la commercialisation du fonds en juin 2021, « bien que latentes, sont très élevées ». En outre, le rapport de la Cour considère que « l’investissement dans ces fonds a constitué un effet d’aubaine important pour les investisseurs pour un apport en liquidité de 94,5 millions d’euros, somme toute assez faible au regard des enjeux de démocratisation du capital investissement ».



De nouvelles pratiques

Compte tenu de la complexité des opérations de private equity, et des risques « d’incompréhension des non-spécialistes », selon Nicolas Dufourcq, donc d’un « risque de réputation », le conseil d’administration de Bpifrance a décidé d’interdire aux administrateurs, aux membres de la direction et aux membres de l’équipe projet, la souscription au fonds suivant BE2, même si « juridiquement, ils en avaient parfaitement le droit ». Le fonds lancé début 2022 a été doté de 100 millions d’euros, avec un ticket d’entrée abaissé à 3.000 euros.

Enfin, le dernier-né, un fonds de fonds primaire « Bpifrance Entreprises Avenir 1 », d’une taille cible de 50 millions d’euros, a été également interdit à la souscription aux cadres dirigeants par prudence, « dans un monde de soupçons », juge le directeur. La banque publique s’inscrit dans les recommandations de la Cour. Les rapporteurs demandent de « maintenir un cadre déontologique rigoureux s’appliquant aux salariés de Bpifrance pour la gestion des fonds BE1, BE2 et aux autres fonds de même nature qui viendraient à être créés ».