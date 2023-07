Le Pakistan travaille à son futur fonds souverain

Monter un fonds souverain est dans l’air du temps. Le Pakistan est le dernier pays en date à travailler à la constitution d’un tel fonds et a identifié des actifs publics pour le doter d’un capital de démarrage, selon le media local The Express Tribune. D’après les sources citées, le gouvernement pourrait proposer un texte à l’assemblée très prochainement pour acter sa naissance. Les officiels ont déclaré que le fonds souverain émirati Abu Dhabi Investment Authority (Adia) a fourni une assistance technique pour aider le Pakistan à élaborer son texte de loi.

Le gouvernement devrait détenir totalement le fonds et le capital initial sera fourni par le transfert de parts dans des entreprises publiques. Sept entités ont été identifiées: Oil and Gas Development Company Limited (OGDCL), Pakistan Petroleum Limited, National Bank of Pakistan, Pakistan Development Fund, Government Holdings Private Limited, Mari Petroleum Company Limited et Neelum Jhelum Hydro Power Company Limited. Ces actifs seraient valorisés 2.300 milliards de roupies pakistanaises (7,3 milliards d’euros). Les émirats auraient déjà par le passé montré leur intérêt pour acquérir des participations dans les entreprises du secteur des hydrocarbures pakistanaises, ce qui montrerait une possibilité de céder partiellement ces actifs.

Standards internationaux

Le ministère des Finances a déclaré que des discussions ont eu lieu pour finaliser les paramètres du fonds dont sa structure de gouvernance et les flux vers le fonds. Il sera conçu pour améliorer la gestion des actifs publics en ligne avec les standards et pratiques internationales, a-t-il ajouté. Le fonds pourra investir dans des projets existants et nouveaux, et pourra intervenir à travers des coentreprises avec des investisseurs privés, des fonds souverains étrangers et des gouvernements. Les produits de la vente d’actifs pourront être utilisés dans les domaines de l’agriculture, de l’extraction minière et des technologies de l’information.

Les autorités ont indiqué que le choix du fonds souverain venait du manque de centralisation des actifs nationaux et de l’inexistence de structure permettant de lever de la dette et de générer de la liquidité. Elles ont constaté que le gouvernement était incapable d’attirer des investissements étrangers vers ces actifs fragmentés. Le gouvernement devrait prochainement procéder aux nominations dans les différentes instances de gestion et de contrôle du fonds.

