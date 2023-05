Le Kosovo lance son propre fonds souverain

Un nouveau pays se dote de son propre fonds souverain. Il s’agit cette fois du Kosovo, qui a inauguré la création de cette institution début mai, rapporte le Sovereign Wealth Fund Institute. Le pays a opté pour un fonds stratégique et de développement, fruit de plusieurs années de réflexion et de quelques mois de labeur législatif. Il doit notamment remplacer l’Agence de privatisation du Kosovo, et va recevoir pour cela des parts de six grandes entreprises publiques : Trepča Mines, Kosovo Energy Corp., La Poste du Kosovo, Vala (opérateur télécom), Kesco (infrastructures) et Kosovo Railways. Outre la gestion de ces participations, qui lui assureront du revenu, le fonds devra aussi aider d’autres fonds souverains étrangers à investir dans le pays.

«Le gouvernement soutient fermement cette vision du fonds souverain, estimant qu’une telle initiative se traduira par la stabilisation de l'économie par la diversité, la création de profits pour l'État grâce à des investissements judicieux, et la création de richesse pour les générations futures», a déclaré le Premier ministre kosovar Albin Kurti.

L'équipe de gestion et la gouvernance n’ont pas encore été dévoilées. Le gouvernement devrait notamment constituer un conseil d’administration de quatre à six membres indépendants.