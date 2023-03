Le groupe Ageas se dirige vers une recomposition

Le scénario rappelle celui d’Aviva. Le groupe d’assurance belge Ageas, présent sur les marchés belge, asiatique, européen (dont la Turquie), britannique et actif en assurance, pensions et réassurance, a lancé il y a plusieurs mois la vente de sa filiale Ageas France. Depuis sa création à partir du sauvetage de Fortis dans le sillage de la crise financière, Ageas a grandi en grande partie par fusions-acquisitions, et son périmètre évolue régulièrement. Le groupe Ageas est coté sur Euronext à Bruxelles, et ses principaux actionnaires sont le groupe d’investissement chinois Fosun (10%), le bras d’investissement de l’Etat belge que constitue la Société Fédérale de Participations et d’Investissement (6,3%), le gérant d’actifs BlackRock (5,2%) et l’assureur chinois Ping An (5,2%). Selon Bloomberg, Fosun cherche à réduire sa participation au capital du groupe. En parallèle, le groupe Ageas est approché depuis plus de deux ans pour un rachat total par Be Group, une entité peu connue montée par d’anciens banquiers d’investissement, mais des analystes boursiers ont récemment émis des doutes quant à un rachat total du groupe car la participation de l’Etat belge au capital a pour effet de refroidir les velléités de prise de contrôle. Le groupe Ageas vient de publier un résultat net de 1 milliard d’euros à la fin de 2022 pour une solvabilité de 218%, en hausse de 21 points de pourcentage. L’assureur est en cours d’application de sa stratégie Impact24, qui porte notamment sur l’augmentation du dividende, de la valeur par action, l’augmentation des marges, de la génération de trésorerie et de la solvabilité, avec des évolutions positives sur ces points enregistrés lors du dernier exercice. La présentation des résultats fait cependant état d’un effet négatif liés aux marchés financiers adverses. En matière d’investissement responsable, le groupe a été le premier détenteur d’actifs belge à rejoindre la «Net Zero Asset Owner Alliance» sous l’égide des Nations unies en 2022, qui l’engage à atteindre la neutralité carbone de son portefeuille d’actifs.

La Belgique pèse le plus lourd

Le groupe bénéficie d’un socle solide en Belgique, mais d’une dynamique un peu en perte de vitesse en Europe continentale et au Royaume-Uni, alors que l’Asie se place comme relais de croissance, en particulier sur le volet de la collecte. La Belgique apporte 464 millions d’euros de résultat net en 2022, l’Europe (France, Royaume-Uni, Turquie) y contribue à hauteur de 116 millions et l’Asie pour 245 millions. La réassurance présente un résultat de 32 millions d’euros, et vient par ailleurs de s’ouvrir en septembre 2023 aux comptes de tiers. A la fin de 2022, le portefeuille d’investissement du groupe était valorisé 69,9 milliards d’euros, contre 82,3 milliards un an auparavant. L’investisseur explique cette baisse principalement par des plus-values latentes moins élevées sur le portefeuille obligataire à cause de la rapide remontée des taux d’intérêt en 2022. De leur côté, les plus-values latentes sur le portefeuille actions s’élevaient à la fin de l’année à 700 millions d’euros. La juste valeur du portefeuille immobilier a augmenté pour atteindre 6,6 milliards d’euros, avec plus de 2 milliards d’euros de plus-values latentes.

«L’effet de la volatilité sur les marchés actions au début de l’année a été totalement compensé par les gains réalisés en immobilier», a estimé Ageas dans sa présentation des résultats. Le groupe Ageas est actionnaire à 75% du capital de sa filiale belge AG Insurance qui elle-même a 100% de la filiale immobilière AG Real Estate. Cette dernière possède enfin 51% d’Interparking, qui détient et exploite 900 parkings publics. En France, elle a récemment annoncé que le photovoltaïque et la géothermie se plaçaient au cœur de sa stratégie immobilière. Elle a ainsi livré en 2021 Havlog, la plus grande plateforme logistique du Havre de 92.000 mètres carrés, développant 37.000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques en toiture. La production annuelle attendue, 7.050 mégawatts/heure, alimentera l’équivalent de 1.559 foyers, soit 3.430 habitants. L’objectif d’AG Real Estate est de pouvoir équiper les toitures ou parkings de panneaux photovoltaïques dès que possible. En géothermie, la filiale immobilière illustre son action en France avec le projet MyLittleNation, à Paris. Ce projet porte sur une démolition/reconstruction d’un bâtiment en portefeuille ayant pour objectif de développer 1.700 mètres carrés de commerces en pied d’immeuble et près de 6.000 mètres carrés de bureaux.

En France, l’avenir en suspens

Pourtant, la France pourrait un jour sortir du périmètre du groupe Ageas. En décembre 2022, l’Argus de l’Assurance a révélé qu’Ageas a mandaté une banque d’affaires pour céder sa filiale hexagonale détenue à 100%. Depuis, cinq prétendants ont montré leur intérêt pour le dossier: Groupama, le groupe Vyv, la Carac, BNP Paribas Cardif et le fonds d’investissement Eurazeo. Ce dernier ainsi que Groupama ne seraient désormais plus dans la course. En termes d’actifs sous gestion de la cible, les derniers chiffres disponibles remontent à fin 2021: dans son rapport sur la solvabilité et la situation financière, l’assureur français déclarait disposer de 3,3 milliards d’euros d’investissements, hors unités de compte, pour un total d’actifs de l’ordre de 5 milliards d’euros. Ce qui est finalement peu à l’échelle du groupe.

Ageas France réalisait un chiffre d’affaires de 452 millions d’euros à fin 2021 avec 150.000 clients et 450 partenaires conseillers en gestion de patrimoine. La société a par ailleurs obtenu en novembre 2022 son agrément pour un fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS), lui ouvrant la voie à des investissements différenciés pour cette poche. Reste à voir si Ageas France aura un destin similaire -toutes proportions gardées- à celui d’Aviva France, cédé par sa maison mère britannique et devenue Abeille au sein du groupe Aéma.